‘Monster Kid’ chega para animar as férias da criançada no Tietê Plaza Shopping

As férias escolares são o momento perfeito para que as crianças e os pais se divirtam antes do início do ano letivo. Para as famílias que buscam proporcionar um momento especial fora de casa, os parques temáticos podem ser uma boa opção. No Tietê Plaza Shopping, ‘o Monster Kid’, inspirado no universo dos Monstros S.A, promete resgatar as brincadeiras e gastar aquela energia acumulada dos pequenos.

Pela primeira vez na região, a atração está localizada na Praça de Eventos , em uma área com 160m². As brincadeiras ficam em volta de uma piscina com mais de 200 mil bolinhas, pêndulos, pontes desafiadoras, giro radical, escorregadores e o carrossel foguetinho. Monstrinhos sobrevoando o parque completam a experiência lúdica e imersiva.



“Nós sabemos que as férias são momentos felizes e ao mesmo tempo desafiadores, especialmente para os pais. Encontrar um local seguro e divertido fora de casa e das telas são os nossos objetivos com o Monster Kid. Além das brincadeiras, nossos brinquedos também ajudam no desenvolvimento da criatividade, motricidade e agilidade”, destaca Andrea Biasotto, sócia da BN Entretenimentos, empresa responsável pelo espaço recreativo.

Indicado para crianças de até 12 anos, o “Monster Kid” funciona de segunda a sábado das 10h às 22h e nos domingos e feriados das 12h às 21h. O valor é de R$45 para 30 minutos, R$65 por 1 hora e R$2,00 por minuto excedido.

Menores de 4 anos acessam o parque somente acompanhados de um responsável maior de idade. O acompanhante não paga ingresso. Crianças com deficiência e/ou Transtorno do Espectro Autista – TEA têm direito a meia entrada e seus acompanhantes maiores de idade não pagam. Para obter o benefício, basta apresentar na bilheteria o RG (com a condição informada no documento), atestado ou declaração médica. Gestantes, crianças com deficiência ou TEA têm prioridade na fila.

O “Monster Kid” é um dos parques temáticos itinerantes da BN Entretenimentos, quarta maior empresa do segmento de recreação infantil e lazer no Brasil – que conta também com dois espaços indoor e o maior circuito inflável da América Latina.

O Tietê Plaza Shopping fica na Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1465 – Jardim Iris, São Paulo – SP.