Monster Energy Honda vence 7ª etapa e lidera Rally Dakar 2024 por um segundo

Após merecido dia de descanso, o domingo (14/1) trouxe a retomada das disputas do Rally Dakar 2024, na Arábia Saudita. A equipe Monster Energy Honda garantiu vitória na sétima etapa prova: o chileno José Ignacio “Nacho” Cornejo foi o mais rápido no percurso entre Riad a Al Duwadimi. Quinto colocado do dia, o norte-americano Ricky Brabec segue na liderança geral das motos com apenas um segundo de vantagem. Os pilotos aceleram a Honda CRF 450 Rally.



Nacho Cornejo superou a etapa anterior, o desafio 48h Chrono, abrindo o caminho por boa parte do tempo, sem rastros dos demais competidores. Assim, conseguiu uma posição de largada mais favorável para o percurso de 873 quilômetros, dos quais 483 de especiais (trechos cronometrados), que ligou a capital saudita a Al Duwadimi. A especial foi marcada por trechos pedregosos entre cânions, dunas e mudanças constantes de direção, exigindo muito da navegação. Cornejo soube usar bem essa vantagem para vencer pela terceira vez no Dakar 2024.

Com isso, o chileno passou a ser o terceiro na classificação geral, invertendo a posição com o companheiro Adrien Van Beveren, agora quarto colocado. O francês desta vez teve a missão de ser o primeiro a largar. Com a ajuda do bônus de tempo previsto pelo regulamento, fechou a etapa na nona posição.

A liderança segue com a equipe Monster Energy Honda. Ricky Brabec travou uma luta equilibrada com Ross Branch, de Botsuana, ao longo da sétima etapa, e conseguiu sustentar o primeiro lugar, apenas um segundo à frente do rival, após mais de 32 horas de competição. Cornejo está a 6min48 de Brabec, enquanto Van Beveren aparece a 14min39.

Para o também chileno Pablo Quintanilla, o domingo foi mais um dia trabalhoso. Ele enfrentou problemas, perdeu tempo para repará-los e completou a etapa na 74ª posição. Agora, é o 20° na classificação geral. Mais do que nunca, assumirá o papel de escudeiro dos companheiros de time, para ajudá-los a chegar a mais uma vitória no Rally Dakar.



A oitava etapa, nesta segunda-feira (15/1), é, nas palavras da organização, ‘um pouco menos intensa’. Mas nem por isso fácil: de Al Duwadimi a Ha’il, serão 678 quilômetros (458 cronometrados) atravessando trechos em areia e outros em que as pedras exigirão cuidado e atenção.

O 46º Rally Dakar é válido como abertura do Campeonato Mundial da modalidade e tem percurso de mais de 7.900 km – cerca de 4.770 deles de especiais. Esta é a quinta vez em que o Rally Dakar é sediado na Arábia Saudita. O desafio total soma 12 etapas, além de um dia de descanso, e a chegada está programada para 19 de janeiro, em Yanbu.

Ruben Faria (Gerente geral da equipe Monster Energy Honda Team) – “Na primeira etapa após um dia de descanso não é fácil voltar à moto e entrar no ritmo de cara. Foi um dia difícil para Adrien por ter de abrir o estágio, mas ele fez um ótimo trabalho andando com Ricky (Brabec) e Toby Price praticamente por todo o dia. Nacho largou depois e também manteve um desempenho sensacional para vencer a etapa. Ricky perdeu em torno de 50 segundos para Ross Branch. Não foi fácil, já que largou antes dele, mas andou forte e conseguiu manter a liderança do Dakar. É uma pena o que houve com Pablo, mas ele chegou ao acampamento e continuará na prova, com boa condição para vencer alguma etapa, então vejamos o que ele pode fazer. Toda a equipe Monster Energy Honda está pronta para lutar nessa segunda semana”.

Pablo Quintanilla #7 – “Estava bem pela manhã, minha pilotagem vinha suave e tinha um bom ritmo. A navegação era bastante desafiadora, mas me senti bem e liderava a etapa até ter um problema com a moto. As coisas se tornaram complicadas, já que enfrentei dificuldades para chegar a cada ponto de reabastecimento, mas no fim consegui completar a etapa. Não foi o dia ideal para mim, mas tenho a oportunidade de me recuperar”.

Ricky Brabec #9 – “A diferença de apenas um segundo é algo louco, a disputa está acirrada com certeza. Passei sete dias abrindo as especiais com meus companheiros de equipe, então aguardo pelo momento em que poderei vir de trás e atacar realmente. Não sei quando será esse dia, mas espero que a oportunidade apareça até o fim do rally. Temos cinco dias pela frente, então seguirei atacando para tentar manter essa primeira posição até a chegada”.

José Ignacio “Nacho” Cornejo #11 – “Foi um longo trecho de deslocamento e também havia muita navegação no começo, e eu não estava totalmente confortável de início. Sabia que seria um dia em que eu teria de recuperar alguns minutos, então continuei forte e acabei fazendo uma boa etapa. Estou bastante feliz”.

Adrien van Beveren #42 – “Sabia que não seria fácil abrir a especial e a navegação foi desafiadora, por isso fiz o máximo para me manter alerta. Segui assim, mas acabei circulando pelas dunas até encontrar o caminho. Saía fumaça da minha cabeça depois de tudo, mas as coisas são assim”.

Resultados – Rally Dakar 2024 / Arábia Saudita

Classificação após a etapa 7 / Motos (extraoficial – cinco primeiros)

1 – Ricky Brabec (EUA) -#9 – 32h37min20s – Equipe Monster Energy Honda

2 – Ross Branch (BWA) – #46 – 32h37min21s

3 – José Ignacio “Nacho” Cornejo (CHI) – #11 – 32h44min08 – Equipe Monster Energy Honda

4 – Adrien Van Beveren (FRA)- #42 – 32h51min59 – Equipe Monster Energy Honda

5 – Kevin Benavides (ARG) – #47 – 33h01min59s

20 – Pablo Quintanilla (CHI) – #7 – 37h20min16s – Equipe Monster Energy Honda

Etapa 7 / Motos (extraoficial)

1 – José Ignacio “Nacho” Cornejo (CHI) – #11 – 5h18min33s – Equipe Monster Energy Honda

2 – Luciano Benavides (ARG) – #1 – 5h21min45s

3 – Kevin Benavides (ARG) – #47 – 5h22min05s

4 – Ross Branch (BWA) – #46 – 5h25min09s

5 – Ricky Brabec (EUA) -#9 – 5h25min59s – Equipe Monster Energy Honda

9 – Adrien Van Beveren (FRA)- #42 – 5h31min17s – Equipe Monster Energy Honda

74 – Pablo Quintanilla (CHI) – #7 – 7h54min14s – Equipe Monster Energy Honda