Monobloco desfila na região do Ibirapuera com o tema “Toca Esse Tambor”

Conhecido por arrastar multidões por onde passa, o Monobloco já tem encontro marcado com o público paulistano no pré-carnaval: dia 4 de fevereiro, na região do Parque do Ibirapuera, Zona Sul da capital. Organizado pelo Carnaval Viva a Rua, da Pipoca, o bloco terá o tema Toca Esse Tambor, em homenagem a um dos principais nomes do samba do Brasil, Jorge Aragão. Com participação especial da cantora, compositora e multi-instrumentista Lucy Alves, o bloco planeja reunir cerca de 350 mil pessoas, levando às ruas um repertório eclético que contemplará diferentes públicos e faixas de idade. A concentração para o desfile ocorrerá na Avenida Pedro Álvares Cabral, 220, às 14h00.

Com uma bateria formada por cerca de 200 integrantes, o bloco carioca comemora seus 24 anos, ao fazer uma homenagem ao cantor e compositor Jorge Aragão, que completará 75 anos em março. O sambista irá anunciar no evento a música Toca Esse Tambor, que foi criada em conjunto com o Monobloco e dá nome ao tema deste ano. Além do lançamento, o repertório, que terá cerca de quatro horas de duração, será composto pelas clássicas Taj Mahal, Fio Maravilha, Explode Coração, Toda forma de amor, Saideira e Tropicana.

O desfile terá também alguns dos inúmeros sucessos do sambista, como Vou festejar, Identidade e Coisinha do Pai que, em carnavais anteriores, se destacaram pela alegria e euforia provocadas pela percussão entre o público.

“Este ano será memorável para o Monobloco. Anunciaremos nossa primeira música em conjunto com Jorge Aragão, o que é um feito e tanto para nossa comunidade. Todos do bloco carregam consigo muita admiração e carinho a este ícone do samba. Ao longo destes 24 anos, sempre visamos levar o melhor para as ruas, estilos musicais e artistas diferentes, com intuito de proporcionar um impacto extremamente positivo no público”, comenta Pedro Luiz, fundador do Monobloco.

O cortejo começa na Avenida Pedro Álvares, segue para a Praça Armando Sales de Oliveira e terá cerca de cinco horas de duração.

SERVIÇO

Data: 4 de fevereiro de 2024

Horário Concentração: 14h

Horário Desfile: 15h

Horário Dispersão: 19h

Endereço da concentração: Av. Pedro Álvares Cabral x Obelisco

Trajeto: Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras

Endereço Dispersão: Av. Pedro Álvares Cabral x Monumento às Bandeiras