Monja Coen participa de congresso sobre bioética e humanização na saúde na era digital

Entre os dias 2 e 5 de julho, Curitiba será sede do V Congresso Internacional Ibero-Americano de Bioética e do XI Congresso de Humanização e Bioética, com o tema “Humanização na saúde na era digital”. Realizado na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), em parceria com a Sociedade Brasileira de Bioética e a Revista Ibero-americana de Bioética, além dos hospitais São Marcelino Champagnat e Universitário Cajuru, o evento tem como objetivo debater os desafios bioéticos da saúde na era digital, pela perspectiva de proteção dos direitos humanos.

A palestra de abertura será conduzida pela Monja Coen, missionária oficial da tradição Soto Shu no Brasil, escritora, professora e palestrante renomada, com o tema “O viver e morrer na era digital”. Além disso, a programação do evento inclui oficinas, debates e minicursos com temáticas relevantes, como “Auriculoterapia no hospital como prática integrativa e complementar em saúde”, “Saúde e exclusão digital de pessoas vulneráveis”, e “Inteligência artificial, ética e saúde”, entre outras.

O evento também será palco para a apresentação de projetos bem-sucedidos implementados nos hospitais São Marcelino Champagnat e Universitário Cajuru, entre eles o “Amigo Bicho” e as atividades de voluntariado nas instituições. O Complexo de Saúde do Grupo Marista mantém um Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) estruturado e multiprofissional, que atua com base em dez diretrizes gerais e diversas atividades que promovem acolhimento e bem-estar. Essas iniciativas resultam em um índice de satisfação de 80% com o atendimento humanizado oferecido.

O congresso é aberto ao público em geral, com descontos especiais para estudantes, colaboradores e voluntários do Complexo de Saúde do Grupo Marista. Para mais informações sobre valores e inscrições, acesse o site pucpr.br/congressodehumanizacao.

Serviço:

V Congresso Internacional Ibero-Americano de Bioética e XI Congresso de Humanização e Bioética

Data: 2 a 5 de julho

Horários:

02/07 – 18h às 20h30

03/07 – 7h30 às 20h

04/07 – 8h15 às 20h

05/07 – 8h15 às 19h

Local: TUCA (Bloco Azul), Câmpus Curitiba da PUCPR – Rua Imaculada Conceição, 1155