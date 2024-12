Monitoramento da GCM Diadema completa 2 anos e reforça a segurança pública

Inaugurado há dois anos, o CIM – Centro Integrado de Monitoramento da Guarda Civil Municipal (GCM) de Diadema opera quase 350 câmeras dos 25 totens de vigilância e das escolas municipais. O serviço é 24 horas. O sistema de imagens reforça o patrulhamento preventivo e colabora com o trabalho da Polícia Militar e a Polícia Civil, no combate à criminalidade.



Com base nos dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP-SP), o município de Diadema registrou este ano (de janeiro a outubro) a redução de alguns tipos de crimes em comparação com o mesmo período do ano anterior. Veja as principais reduções: homicídios dolosos (-36%); homicídio culposo por acidente de trânsito (-47%); roubo de veículo (-48%); latrocínio (-50%); roubo de carga (-43%); roubo – outros (-35%); furto de veículo (-12%); estupro (-11%); furto – outros (-6%); lesão corporal culposa – outras (-10%).



Graças ao sistema de totens adquirido pela Prefeitura, houve prevenção de crimes e esclarecimentos de outros. O caso de maior repercussão foi a prisão de suspeitos do assassinato de um policial militar em Diadema, a partir da imagem de um totem que registrou a passagem dos mesmos, pilotando a motocicleta. Já em outra ocorrência, imagens da Central da Prefeitura auxiliaram o DEIC de São Bernardo a desmantelar uma quadrilha especializada em roubar e desmanchar caminhões em São Paulo, mas que atravessavam o município.



Visando intensificar ainda mais a vigilância eletrônica, a Administração formalizou um convênio estadual e implantou o Sistema DETECTA, para combater o número de roubos, furtos e clonagens de veículos, com câmeras que fazem a leitura de placas em pontos estratégicos de circulação. As medidas adotadas contribuíram na melhoria da segurança de Diadema, conforme apontam a queda dos índices criminais.



“Cuidar da segurança pública é atribuição do Governo do Estado, mas a Prefeitura de Diadema fez a parte dela e priorizou a questão nos últimos quatro anos, centrada em três pilares principais: inteligência, prevenção e integração. Nesse sentido, investimos em tecnologia, viaturas e equipamentos, contratamos reforço de 49 novos GCMs e seguimos atuando sempre em conjunto com o 24º Batalhão da Polícia Militar e a Polícia Civil de Diadema”, explicou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Deivid Couto.



“Como ensina o prefeito Filippi, ninguém faz nada sozinho. Por isso, também agradecemos ao Governo Lula que tem sido um importante parceiro e aliado do nosso município na área da segurança pública. Por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, já recebemos algumas viaturas e incrementos, mas ainda há outros veículos e equipamentos para chegar”, destacou o secretário.



Atlas da Violência e Observatório apontam redução de homicídios

Diadema, que já foi uma das cidades mais violentas, vem apresentando queda de homicídios e outros índices de criminalidade. O Atlas da Violência, estudo feito em parceria entre o Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Avançada) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, destacou a redução dos índices de homicídios. Saiba mais: https://portal.diadema.sp.gov.br/atlas-da-violencia-mostra-reducao-de-homicidios-em-diadema/

De olho na estatística criminal – iniciativa importante da Secretaria de Segurança Cidadã de Diadema foi a implementação do Observatório Municipal de Segurança Pública para acompanhar minuciosamente os números publicados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP-SP), mês a mês. “A estatística é uma ferramenta científica muito importante no campo da segurança pública porque norteia as ações das forças policiais, além de auxiliar na formulação e reavaliação de políticas públicas”, disse o Inspetor GCM Emílio, coordenador do Observatório.



Câmeras e viaturas novas deixam Escolas Municipais mais seguras

Grande parte das câmeras do Centro Integrado de Monitoramento da GCM de Diadema cuidam da vigilância das escolas da Prefeitura. A questão da segurança nas Escolas Municipais foi prioridade do prefeito Filippi, que determinou à Guarda a intensificação do serviço de rondas e a vigilância eletrônica. A medida aumentou a proteção oferecida ao alunado, professorado e demais servidores, além de evitar ocorrências de furtos e danos ao patrimônio.



A melhoria da proteção escolar também contou com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública que, por meio do convênio federal “Observatório de Segurança Escolar” entregou cinco viaturas para Ronda Escolar, em julho passado.



Patrulha Maria da Penha recebe viaturas do Governo Federal

Premiada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e a Associação Paulista de Magistrados no Prêmio #Rompa (2º lugar), na categoria “Entidade Pública”, a Patrulha Maria da Penha – GCM Diadema cuida da segurança de mulheres com medidas protetivas judiciais. A premiação avaliou quesitos como criatividade e inovação, qualidade, replicabilidade, alcance social e resultados, visando destacar práticas de combate à violência contra a mulher em todo o Estado de São Paulo.



O total de atendimentos da Patrulha Maria da Penha – GCM Diadema desde 2021, quando foi criada pelo prefeito Filippi, até novembro de 2024, alcançou 1.255 medidas protetivas, expedidas pelo Ministério Público. Durante este período, a equipe efetuou 55 prisões de agressores. Atualmente, 228 mulheres estão sendo assistidas e mais 45 que já estão na fase inicial de contato com as equipes de trabalho.



“Agora, com a chegada de duas viaturas novas e computadores enviadas pelo Governo Federal, a nossa Patrulha Maria da Penha vai fortalecer e aprimorar ainda mais o serviço de proteção oferecido às mulheres vítimas de violência”, explicou o comandante da GCM, Edivaldo Mendes.



Delegacia da Mulher ganha uma nova sede

Importante parceira da Patrulha Maria da Penha da GCM Diadema, a Delegacia de Defesa da Mulher vai mudar para novo imóvel alugado pela Prefeitura. O local escolhido é muito maior, acessível e confortável: avenida Presidente Kennedy, nº 242, próximo ao Terminal Diadema. O prefeito Filippi assinou o contrato de locação e já entregou as chaves à delegada titular, em dezembro deste ano.



“Agora vamos acelerar os preparativos para fazer a mudança e inaugurar o mais rápido possível. Ainda não consigo afirmar a data exata, mas posso garantir que conseguiremos oferecer um atendimento muito melhor às mulheres da cidade”, explicou dra. Renata Cruppi.





