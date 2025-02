Monique Evans compartilha desafios familiares e nova aparência em redes sociais

A relação entre a apresentadora Monique Evans e sua filha, a influenciadora Bárbara Evans, enfrenta um momento delicado. Durante o Baile da Vogue realizado no último sábado (22), Monique revelou ao portal LeoDias que não está mais em contato com Bárbara devido a um desentendimento que culminou no bloqueio de seu perfil nas redes sociais.

Em resposta à declaração de sua mãe, Bárbara se manifestou nesta segunda-feira (24) através dos stories do Instagram. Embora tenha enfatizado que preferia não discutir o assunto, sentiu-se na obrigação de oferecer sua versão dos acontecimentos. “Não foi uma briga simples. Acredito que ela não lembre direito dos áudios que me mandou. Nunca esperei ouvir todas aquelas coisas de uma mãe. Inclusive que, para ela, eu não existia mais e que era para eu sumir da vida dela. E foi isso que eu fiz. Foi uma opção e escolha dela, não minha!”, declarou a modelo.

Bárbara também afirmou possuir evidências que corroboram sua narrativa e ressaltou a gravidade do conflito familiar. “Minha prioridade agora é minha própria família, e não aceito certos comportamentos. E muitos não sabem, mas eu tenho um irmão também. Mas parece que a coisa é comigo. Não julguem sem saber o que realmente aconteceu”, destacou.

A influenciadora ainda abordou as dificuldades enfrentadas por sua mãe, mencionando publicamente os transtornos de personalidade borderline e a depressão com os quais Monique já se abriu em entrevistas anteriores. “Só quem convive com alguém que tem borderline e depressão entende do que estou falando. Sempre dei o meu melhor, mas tudo tem um limite”, explicou.

Após o desabafo de Bárbara, muitos fãs e seguidores manifestaram apoio nas redes sociais. Por outro lado, Monique Evans expressou otimismo quanto a uma possível reconciliação entre elas. Em conversa com a repórter Monique Arruda, ela comentou: “Com o tempo isso vai passar. Estou esperando”. A apresentadora descreveu a origem da briga como algo trivial que acabou gerando um afastamento significativo. Devido ao bloqueio nas redes sociais, Monique chegou a criar um perfil falso para acompanhar as atualizações da vida da filha e dos netos. “Eu acho que uma ligação, um desbloqueio, ela me desbloquear”, finalizou Monique.