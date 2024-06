Mônica Salgado encerra turnê de livro em SP

A jornalista e influenciadora Mônica Salgado começou em junho a turnê de lançamento da obra A vida que não postamos, pela Edipro. Com prefácio da psicanalista Ana Suy, o livro aborda a pressão da vida moderna, a síndrome da impostora e os desafios dos relacionamentos pessoais e profissionais, além de desmistificar a perfeição e celebrar as imperfeições. Trata-se de um compilado das ‘pensatas’ de maior sucesso da Mônica. Mônica já passou por Belo Horizonte, Fortaleza, Manaus e Florianópolis. Agora, a influenciadora recebe amigos e fãs na Livraria da Vila do Shopping JK Iguatemi, na quarta-feira, dia 26 de junho, às 18h30.

SERVIÇO – Lançamento A vida que não postamos, por Mônica Salgado

São Paulo

26/06 das 18h30 às 21h

Sessão de autógrafos e coquetel na Livraria da Vila do Shopping JK Iguatemi

Ficha técnica:

Título: A vida que não postamos

Subtítulo: Pensatas atrevidas sobre verdades on e off-line

Autora: Mônica Salgado

Editora: Edipro

ISBN: 978-65-5660-151-9

Páginas: 240

Formato: 15,5 x 22,5 cm

Preço: R$ 69,90

Onde encontrar: Amazon

Sobre a autora: Com mais de 25 anos de atuação no jornalismo e na moda, Mônica Salgado não é apenas observadora: é também protagonista do mundo em que vive. Foi redatora-chefe da Vogue e responsável pela implementação da versão brasileira da Glamour, sempre imprimiu uma personalidade original e atrevida em tudo o que fez, conquistando uma fiel comunidade on e off-line e inúmeras marcas parceiras. Hoje, está à frente do Talk com Môni, maior evento de influência digital com foco em moda e lifestyle de luxo do Brasil, além de rodar o país com palestras e atuar como influenciadora e comunicadora.

Instagram: @monicasalgado

Sobre a editora: O Grupo Editorial Edipro tem como propósito, desde 1977, publicar obras que ajudem na evolução do leitor. Edipro é formação, inspiração e entretenimento. Ao longo dos anos, são mais de 500 títulos publicados nas principais áreas do saber e novos selos foram criados, como Caminho Suave e Mantra.

Instagram: @editoraedipro | Site: www.edipro.com.br