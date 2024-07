Mônica Albuquerque deixa diretoria da Warner Bros. Discovery

Após três anos e meio, Mônica Albuquerque está deixando Warner Bros. Discovery. Em meio à reestruturação da empresa, com cortes de custos, o cargo que ela ocupa —chefe de talentos artísticos e desenvolvimento de conteúdos— será extinto. Seu desligamento foi em comum acordo. “Saio no dia 3 de agosto, super bem. Feliz com o legado destes três anos e meio”, disse a executiva à Folha de S.Paulo.

Mônica desembarcou em Miami (EUA) na manhã desta quinta-feira (11). Por mensagem de WhatsApp, ela contou que está a trabalho tanto lá como em outros países, ajudando no período de transição. “Vou deixar tudo encaminhado. Estava em reuniões com a minha equipe do México para deixar tudo organizado até a minha saída. Agora vou fazer o mesmo aqui no escritório de Miami e depois sigo para o Brasil”.

A executiva entrou na Warner em 2021, após 22 anos na Globo —sete deles como diretora do departamento de Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico da emissora.

Ela chegou à nova casa para gerenciar as contratações de atores, autores e diretores para as produções de ficção e não-ficção para toda América Latina. As duas primeiras novelas da Max, “Beleza Fatal” e “Dona Beja” foram sob sua gestão. As duas produções estão gravadas e previstas para estrear em 2025. Mônica disse que, por ora, não tem planos profissionais. “Ainda não defini os próximos passos”.