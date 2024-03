Mona Vilardo exalta o legado feminino no rádio em novo programa

Uma das maiores referências na preservação da memória das grandes cantoras do rádio, a multiartista Mona Vilardo estreia na Rádio Cultura Brasil uma série que resgata e valoriza as vozes femininas que fizeram história no rádio brasileiro. “As Donas da Voz – Mulheres no Rádio” tem oito episódios e o primeiro entra no ar no sábado, dia 23 de março, às 10h.

Os episódios

O primeiro episódio destaca a trajetória de Dolores Duran, Ademilde Fonseca (também conhecida como “A Rainha do Choro”), Carmen Costa e Zezé Gonzaga.

O segundo episódio destaca Carmen Miranda, a pequena notável que explodiu não só no rádio, mas no cinema e na Broadway também.

A partir do terceiro episódio, o programa se debruça a contar sobre o Concurso de “Rainha do Rádio”, que surgiu na cidade do Rio de Janeiro em 1936.

Curiosidades, histórias e muita música fazem parte do programa, que tem 50 minutos de duração e procura também fazer um paralelo com artistas atuais, como a semelhança entre Marília Mendonça e Linda Batista, as duas Rainhas da Sofrência, só que em épocas diferentes, uma dos anos 2000 e a outra dos anos de 1940 – conta Mona.

Múltipla

Mona Vilardo iniciou seus estudos musicais aos oito anos de idade, é formada em canto lírico pela UNIRIO e já realizou turnês pela Europa e Estados Unidos. Como atriz, participou de novelas como “Órfãos da Terra” e “Deus Salve o Rei”, na TV Globo, e “Gênesis”, na TV Record. Atualmente, pode ser vista na série “Arcanjo Renegado”, do Globoplay, onde interpreta a personagem Paolla Marques. Desde 2017, é idealizadora do projeto “Elas por Ela – As Rainhas do Rádio por Mona Vilardo”. É integrante da Cia. Pequod de Teatro de Animação desde 2004, fazendo os seguintes espetáculos: “Noite Feliz”, “Peer Gynt”, “Marina – a Sereiazinha” e a opereta “Pinóquio”. Em sua trajetória trabalhou com diretores como Diogo Vilela, Roberto Bomtempo, Bibi Ferreira, Miguel Vellinho, Cacá Mourthè e Tim Rescala. Em setembro de 2022, reuniu 2 mil pessoas no Theatro Municipal do Rio de Janeiro com o seu projeto “As Rainhas do Rádio em Concerto” – onde homenageou cinco cantoras do rádio acompanhada da Orquestra Sinfônica de Mulheres do Brasil.

Em 2023, lança o livro “Marlene – a voz que se fez escutar”, sobre Marlene – Rainha do Rádio de 1949, e faz turnê com o projeto “Dalva, Minha Vó e Eu”, primeira leitura musical do Brasil voltada a mostrar um assunto nunca falado antes: a Era do Rádio para crianças e jovens. Baseada no livro homônimo, escrito por Mona, a iniciativa tem apoio e patrocínio do Sesc pelo Edital Pulsar e percorreu diversos municípios fluminenses. Em 2024, além do novo programa, ela prepara um novo show, o lançamento do seu quarto livro e retoma as gravações para a quarta temporada de “Arcanjo Renegado”.

Como assistir:

Programa: “As Donas da Voz – As Mulheres no Rádio”

Realização: Rádio Cultura

Idealização, roteiro e apresentação: Mona Vilardo

Estreia: 23 de março, sábado, às 10h

Transmissão: Rádio Cultura Brasil (77,9 FM / 1200 AM)

Site: https://cultura.uol.com.br/aovivo/67_ao-vivo-radio-cultura-brasil.html

Redes sociais:

Mona Vilardo – @monavilardo

Projeto Rainhas do Rádio – @rainhasdoradio