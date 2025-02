Momento Deu Moral: Zé Neto & Cristiano abrem concurso para novos cantores

Se você é cantor ou tem dupla sertaneja, o seu momento chegou! A dupla Zé Neto & Cristiano abriu um concurso para cantores locais de uma das 11 cidades confirmadas na label “Intenso” (São Paulo, Cuiabá, Guarapari, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Miami, Boston, Porto e Lisboa) que queiram se apresentar no evento.

Para participar da ação “Deu Moral no Intenso”, o participante deve postar um vídeo cantando a faixa “Deu Moral” no Instagram e utilizar a hashtag #DeuMoralNoIntenso. Na legenda, é obrigatório marcar a dupla (@zenetoecristiano) e o perfil do evento (@intenso), além de indicar o nome da cidade em que está concorrendo.

“Às vezes, o que falta para um cantor é oportunidade e, por isso, pensamos nesse diferencial. Queremos dar oportunidade para artistas mostrarem seu trabalho”, comenta Zé Neto. “Então, já mobiliza todo mundo que você conhece para compartilhar seu vídeo, não perde tempo e vem com a gente”, completa Cristiano.

Os interessados devem postar o vídeo até 10 dias antes da data do show que quer participar e o resultado sairá sete dias antes do evento. Na segunda fase, os três vídeos com maior número de compartilhamentos serão analisados individualmente pelo produtor musical Dudu Oliveira, que definirá de forma técnica o grande vencedor de cada edição do concurso.

Ao final das 11 edições, haverá a grande final entre os selecionados, onde o ganhador terá a oportunidade de gravar uma música com participação de Zé Neto e Cristiano, produção de Dudu Oliveira e gravação de videoclipe.

O primeiro show da label será em São Paulo no dia 22 de março, seguido por Cuiabá em 05 de abril, Espírito Santo (19 de abril), Miami (26 de julho), Boston (27 de julho), Curitiba (09 de agosto), Brasília (16 de agosto), Belo Horizonte (20 de setembro), Porto (08 de novembro), Lisboa (09 de novembro) e Porto Alegre (29 de novembro).



REGULAMENTO DA PROMOÇÃO:

COMO PARTICIPAR

O participante deve publicar um vídeo cantando a música ‘Deu Moral’ em seu perfil do Instagram.

Na legenda, é obrigatório marcar a dupla (@zenetoecristiano) e o perfil do evento (@intenso), além de indicar o nome da cidade em que está concorrendo e usar a hashtag #DEUMORALNOINTENSO.

DIVULGAÇÃO E COMPARTILHAMENTOS

Na segunda fase, os 3 vídeos com maior número de compartilhamentos, serão analisados individualmente pelo produtor musical Dudu Oliveira, que definirá de forma técnica o grande vencedor de cada edição do concurso.

Serão contabilizados apenas os compartilhamentos públicos.

CUSTOS DE LOCOMOÇÃO E ESTADIA

O participante deve residir, obrigatoriamente, no estado da cidade escolhida para participar.

A promoção cobre custos com hospedagem, transporte e alimentação.

PRAZO E RESULTADO

O período de participação se encerra 10 DIAS antes do evento.

O vencedor será divulgado até 7 dias antes da data, nas redes do evento (@intenso)

BENEFÍCIOS DO GANHADOR

O ganhador terá direito a levar uma pessoa da equipe custeado pela produção do evento e poderá convidar até 10 pessoas para curtirem junto esse momento.

* Ao final das 11 edições do evento, teremos a grande final, onde o ganhador terá a oportunidade de gravar uma música com participação de Zé Neto e Cristiano, produção de Dudu Oliveira, além de um videoclipe lançado pela SOM LIVRE.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Ao participar, o candidato autoriza o uso de sua imagem para divulgação da promoção.

A organização se reserva o direito de desclassificar qualquer participante que utilize meios fraudulentos para obter compartilhamentos.

– O regulamento pode ser alterado a qualquer momento sem aviso prévio.