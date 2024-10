Mokambo lança álbum “Tudo Que Há de Mais Bonito” com tecladista dos Paralamas

A Mokambo, banda brasileira que tem conquistado espaço na cena do blues rock, lançou oficialmente seu primeiro álbum, “Tudo Que Há de Mais Bonito”, no dia 21 de outubro, com participação especial de João Fera, conhecido por ser o tecladista dos Paralamas do Sucesso. O disco, cantado em português, chama atenção ao apresentar uma fusão de rock, blues e folk com letras que exploram os desafios e alegrias do cotidiano.

Confira o novo álbum “Tudo Que Há de Mais Bonito” aqui: https://open.spotify.com/intl-pt/album/3DgEHiwNkbv65kzeH5bUxR?si=0RvEfUZdQ4G785Kxcr-fWw

Com influências do rock das décadas de 90 e 2000, o álbum reafirma a identidade musical da Mokambo, formada por Bruno Leiroza (guitarra, voz, violão e gaita), Leo Ventura (guitarra), Budah Marcio (baixo) e Pablo Rodrigo (bateria).

A ideia central de “Tudo Que Há de Mais Bonito” é conectar o público a sentimentos intensos, como o amor, a saudade e o desejo de liberdade, traduzidos em faixas como “Cores Pra Você” – uma canção leve e dançante sobre aproveitar os bons momentos –, e “Minha Saudade Tem Muitos Nomes”, que reflete o luto e a saudade que marcaram o contexto pós-pandêmico.

Bruno Leiroza, vocalista e compositor, comenta: “Esse lançamento é muito especial para nós. ‘Tudo Que Há de Mais Bonito’ é o resultado de anos de dedicação e aprendizado, e estamos muito felizes em finalmente compartilhar essas músicas com o público.”

Além da presença de João Fera, o novo trabalho ainda inclui colaborações de peso, como na faixa “Nada Dá Certo”, que conta com Al Pratt e Rômulo Nóbrega. O ex-guitarrista Jomar Schrank também contribuiu com teclados em “Um Milhão de Anos”. Além disso, o conceito visual do álbum, marcado pela cor vermelha, busca intensificar a experiência emocional, criando uma identidade visual que reflete a paixão e a autenticidade da banda.

Para marcar o lançamento, a Mokambo apresentará as novas músicas em um show especial no Teatro Cesgranrio, no Rio Comprido, Rio de Janeiro, no dia 3 de novembro, às 18h30. A apresentação promete uma noite com o melhor do blues rock, onde os fãs poderão conferir em primeira mão como o disco funciona ao vivo. O show