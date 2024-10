Mogi Shopping reúne 17 oportunidades de emprego

O Mogi Shopping inicia a semana com pelo menos 17 vagas de emprego abertas em operações diversas. De acordo com as informações do painel com os postos disponibilizados pelos lojistas, e atualizadas semanalmente, o segmento que mais está em busca de profissionais é o de vendas.

As oportunidades são, em geral, destinadas a maiores de 18 anos. Os critérios para a efetivação, porém, variam e são estabelecidos pelos contratantes, como ter ou não experiência, proatividade e boa comunicação, disponibilidade de horário, entre outros.

Em alguns casos, currículos devem ser deixados diretamente no estabelecimento que está recrutando; em outros, é possível encaminhar os dados por e-mail ou WhatsApp.

Informações detalhadas com relação às vagas disponíveis, como requisitos e onde e como entregar currículo, podem ser consultadas no site (http://www.mogishopping.com.br/TrabalheConosco) e também por meio do aplicativo do centro de compras e lazer, na aba “Trabalhe Conosco”. O APP Mogi Shopping está disponível para download nos sistemas IOS e Android.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h. Mais informações: no aplicativo, no site www.mogishopping.com.br ou telefone (11) 4798-8800.

Confira as vagas de emprego no Mogi Shopping a partir de 07/10/2024

1 – Rivoli

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Consultor(a) especialista de Beleza – maquiagem e cosméticos de luxo. Pagamento: R$ 1.898,00 – R$ 4.600,00 por mês. Horário de trabalho: das 14h às 22h. Necessário ter conhecimento básico em Excel e experiência com vendas. Enviar currículo para o WhatsApp: (12) 99794-5536.

2 – Arranjos Express

Cargo: Auxiliar de vendas

Descrição: Vaga para costureiras com experiência em conserto de roupas e em máquinas Reta, Galoneira e Overloque. Horário: das 10 às 18h ou das 14h às 22h. Vaga efetiva. Salário: R$ 2.000 + Vt + Comissão. Entregar currículo na loja a/c de Elizangela.

3 – Five semijoias

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Necessário ser maior de 18 anos. Carga horária de 6h15 por dia. Horário das 15h45 às 22h. Enviar currículo no e-mail [email protected]

4 – Alianças Cs

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes, com vendas. Enviar currículo para o WhatsApp: (11) 95845-3030.

5 – Alô Digital – Acessórios Para Celular

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário das 16h às 22h. Faixa salarial: a combinar. Vaga para atuar no atendimento de clientes, com ou sem experiência. Enviar currículo para o e-mail: [email protected], no WhatsApp (11) 91041-8004 ou entregar na loja.

6 – Santa Lolla

Cargo: Vendedor (a)

Descrição: Horário de trabalho a combinar. Vaga para maior de 18 anos. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes. Necessário ter experiência na área de vendas. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 91682-2173.

7 – Sem Hora Unha

Cargo: Atendente

Descrição: Manicure tradicional. Estamos contratando para manicure e pedicure. Ótimo comissionamento e ajuda de custo. Deve ter disponibilidade de horário flexível. Vaga para maior de 18 anos. Enviar currículo no WhatsApp (11) 2500-1924 ou deixar diretamente na loja.

8 – Concept Ellus

Cargo: Vendedor (a)

Descrição: Bom relacionamento com os clientes na venda e no pós-venda; fazer contatos com clientes potenciais e existentes, fornecer serviço e atenção personalizada aos clientes. Contato pelo telefone: (11) 95488-3126.

9 – Track & Field

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Vaga para maior de 18 anos. Com disponibilidade em horário. Enviar currículo com foto para o e-mail: [email protected].

10 – Hering Store

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Deve ter experiência em atendimento presencial e on-line. Conhecimentos Múltiplos. Com disponibilidade de Horário. Entrega de Resultados. Trabalho em Equipe. Encaminhar currículo pelo WhatsApp (11) 99375-2798 ou pessoalmente na loja.

11 – Anacapri

Cargo: Estoquista

Descrição: Horário de trabalho das 10h às 15h Faixa salarial: a combinar. Vaga de estagiário Jovem Aprendiz. Idade: 16 e 17 anos. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 95041-0015 ou e-mail [email protected]

12 – Prego

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário: manhã e tarde, com escala domingos 1×1, e 1 folga fixa na semana. Faixa Salarial: R$ 2.223,00. Irá atuar no atendimento de clientes. Deixar currículo na loja ou enviar pelo e-mail [email protected].

13 – Rivoli

Cargo: Operador (a) de caixa

Descrição: Vaga para caixa administrativo de Loja. Escala 6 x1, horário das 14h às 22h. Importante ter disponibilidade de horário. Contratação imediata. Remuneração: Inicial de R$ 1.888,00, com plano de carreira. Enviar currículo para o WhatsApp (12) 99794-5536.

14 – Polo UK

Cargo: Vendedor (a)

Descrição: Horário: manhã ou tarde. Escala: 6×1, sendo 44h semanais. Faixa salarial: fixo + comissão. Importante ter experiência em vendas. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 4634-0000.

15 – Klin

Cargo: Vendedor (a)

Descrição: Irá atuar no atendimento ao público. Requisitos: conhecimento em pacote office, conhecimento em redes sociais. Pessoa comunicativa, organizada, flexível, observadora, ágil e que goste de crianças. Horário: a combinar. Faixa salarial: piso da categoria. Enviar currículo para o e-mail [email protected]

16 – Mundo do Cabeleireiro

Cargo: Estoquista

Descrição: Horário: 09:40 às 18h. Faixa salarial: a combinar. Enviar currículo no WhatsApp (11) 98720-1649.

17 – Polo UK

Cargo: Atendente

Descrição: Horário: das 10h às 18h30 e das 13h30 às 22h. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes e vendas. Enviar currículo no WhatsApp (11) 4634-0000.