Mogi Shopping realiza campanha interna de combate à dengue

O Mogi Shopping aderiu à campanha de prevenção à dengue e promoveu, na manhã desta quinta-feira (29/2), ação de conscientização voltada a lojistas e colaboradores. A iniciativa tem o objetivo de difundir informações sobre as medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

A atividade consistiu em palestra aos lojistas e a todos os colaboradores sobre os impactos da dengue no varejo, promovida pelo Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) de Mogi das Cruzes, parceiro do shopping, e também orientações sobre formas de prevenção.

Outra ação colocada em prática é a disponibilização de testes para pessoas, do público interno, com sintomas, em parceria com o Cytolab, e a distribuição de repelentes para as lojas.

Apesar de ser um vírus, a dengue não é transmitida pelo ar ou pelo contato com uma pessoa infectada. A única forma de transmissão da doença é por meio da picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti.

Por isso, a principal forma de prevenção é combater o mosquito com a eliminação de criadouros. Uma das principais recomendações do Ministério da Saúde à população é evitar água parada em pneus, latas e garrafas vazias, assim como cuidar as plantas e vasos, potes e outros utensílios que acumulam água. Realizar a limpeza regular da caixa d’água e sempre mantê-la fechada, com tampa adequada, também é importante.

Outra providência é a verificação das calhas, retirando, por exemplo, folhas, galhos e tudo que possa impedir a água de correr por elas. E ainda: colocar lixo em sacos plásticos e manter a lixeira fechada, assim como eliminar entulhos do quintal.

Quem tem animal de estimação precisa trocar o pote de água com frequência. E ainda: eliminar copinhos plásticos, tampas de refrigerante e sacos abertos que possam acumular água ajudam no combate à dengue; piscinas que não estiverem em uso podem ser cobertas para evitar a proliferação dos mosquitos.

O Ministério da Saúde estima que o número de casos de dengue no Brasil pode chegar a 5 milhões, somente em 2024. A primeira manifestação da doença, normalmente, é a febre alta, de início abrupto, que geralmente dura de dois a sete dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, além de prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele.

