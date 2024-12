Mogi Shopping promove Concerto de Natal com Coral e Orquestra da Sinfônica de Mogi das Cruzes

O Mogi Shopping recebe na próxima quarta-feira (18/12) o Concerto de Natal com o Coral e a Orquestra da Sinfônica de Mogi das Cruzes em uma noite memorável de celebração. O espetáculo terá participação especial do Estúdio de Dança Bruna Viana e o cantor mogiano Vando Negretti. A apresentação acontecerá na Praça de Eventos do empreendimento, a partir das 20h. O concerto é gratuito.

A condução dos músicos da orquestra será sob a batuta do maestro Lelis Gerson. O coral terá a regência de Erica Battani. No repertório, músicas clássicas e tradicionais, acompanhadas da performance de bailarinos e a voz e a presença carismática de Negretti, para celebrar o Natal e encerrar 2024 com muita emoção.

Os visitantes do Mogi Shopping poderão se acomodar nos assentos dispostos diante do palco a partir das 19h50, horário em que os espaços serão liberados.

O concerto da próxima quarta-feira faz parte da programação de shows musicais do empreendimento para seus clientes com a temática do Natal. Antes, na terça-feira (17/12), o público poderá prestigiar os músicos da Banda Santa Cecília, a partir das 19h. Na quinta-feira (19/12), fechando a agenda, tem a Orquestra do Instituto Anna de Moura, às 20h.

A programação traz também apresentações de piano: segunda-feira (16/12), das 12h30 às 14h; e dia 20/12, das 19h às 21h.

“Natal dos Brinquedos”

Além de apreciar boa música e o talento de artistas locais, os clientes do Mogi Shopping podem visitar o cenário natalino, instalado na Praça de Eventos. A decoração, de encantar os olhos, tem como tema “Natal dos Brinquedos”.

Papai Noel também está no shopping para receber as crianças todos os dias: de segunda a sábado, das 15h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, até dia 23 de dezembro; no dia 24, véspera de Natal, ele atenderá das 11h às 18h. O Espaço do Noel fica na Praça Boulevard.

O Mogi Shopping, administrado pela HBR Realty, fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h.