Mogi Shopping divulga 22 oportunidades de trabalho

Profissionais à procura de emprego têm uma boa oportunidade nesta semana de encontrar uma colocação entre as várias vagas ofertadas pelos lojistas do Mogi Shopping. São 22 oportunidades em segmentos diversos. A área de vendas é que detém o maior número de posições a serem preenchidas, conforme as informações disponibilizadas pelos lojistas no painel de vagas do shopping, atualizado a cada semana.

As oportunidades disponibilizadas no painel são, em geral, destinadas a maiores de 18 anos. Os critérios para a efetivação, porém, variam e são estabelecidos pelos contratantes, como ter ou não experiência, proatividade e boa comunicação, disponibilidade de horário, entre outros.

Em alguns casos, currículos devem ser deixados diretamente no estabelecimento que está recrutando; em outros, é possível encaminhar os dados por e-mail ou WhatsApp.

Informações detalhadas com relação às vagas disponíveis, como requisitos e onde e como entregar currículo, podem ser consultadas no site (http://www.mogishopping.com.br/TrabalheConosco) e também por meio do aplicativo do centro de compras e lazer, na aba “Trabalhe Conosco”. O APP Mogi Shopping está disponível para download nos sistemas IOS e Android.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h. Mais informações: no aplicativo, no site www.mogishopping.com.br ou telefone (11) 4798-8800.

Confira as vagas de emprego no Mogi Shopping a partir de 12/08/2024

1 – Smart Technology

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário das 14h às 22h. Faixa salarial: R$ 1.800,00 + premiação + VT. Experiência no segmento de acessórios para celular/smartwatch é necessária. Entregar currículo no quiosque.

2 – Hering Store

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Necessário ter experiência em loja de vestuário, conhecimentos múltiplos. Atendimento presencial e canais on-line. Entrega de resultados. Disponibilidade de horário. Enviar currículo no WhatsApp (11) 93752798 ou entregar na loja.

3 – Xiaomi

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Necessário ter disponibilidade para trabalhar em escala 6×1 (horário de shopping), com ensino médio completo; experiência com vendas de smartphones (diferencial). Link para cadastro de currículo: https://projetoxiaomibrasil.pandape. infojobs.com.br/Detail/886760

4 – Xiaomi

Cargo: Supervisor de vendas

Descrição: Requisitos: ensino médio completo, experiência em liderança na área de vendas e disponibilidade para trabalhar em escala 6×1. Link para cadastro de currículo: https://projetoxiaomibrasil.pandape. infojobs.com.br/Detail/1170924

5 – Remo Fenut

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Necessário ter disponibilidade de horário. Experiência com vendas e moda masculina será um diferencial. Deixar o currículo na loja, com Juliana, de preferência, ou enviar para [email protected].

6 – Sweet Make

Cargo: vendedor(a)

Descrição: Horário de trabalho: à tarde. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento. Organização e responsabilidade são fundamentais. Enviar currículo no e-mail [email protected] – colocar no assunto: Vaga Sweet.

7 – Sweet Make

Cargo: Operador(a) de caixa

Descrição: Horário: a combinar. Organização e responsabilidade são alguns requisitos. Desejável ter experiência na área, bom relacionamento com o público. Mandar currículo no e-mail: [email protected] – colocar no assunto: Vaga OP.

8 – Surfinn

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Necessário ter disponibilidade de horário. Faixa salarial: a combinar. Vaga para vencedor no ramo de confecção e calçados com experiência mínima de 6 meses. Maior de 18 anos. Enviar currículo pelo WhatsApp: (11) 97678-7214.

9 – Riachuelo

Cargo: Atendente

Descrição: Ter entre 15 e 16 anos, ser estudante. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes. Entregar currículo pessoalmente na loja ou enviar para o e-mail [email protected].

10 – Riachuelo

Cargo: Atendente

Descrição: Irá executar os processos operacionais e de venda do departamento de perfumaria; oferecer o Cartão Riachuelo, serviços e produtos financeiros para todos os clientes. Deve ter ensino médio completo. Entregar o currículo na loja.

11 – Riachuelo

Cargo: Operador(a) de caixa

Descrição: Irá atender o cliente em todos os pontos de contato; executar os processos operacionais do caixa; vender o Cartão Riachuelo, seguros, empréstimo e venda com juros para todos os clientes. Entregar currículo na loja.

12 – Riachuelo

Cargo: Atendente

Descrição: Irá executar os processos operacionais do crediário; oferecer o Cartão Riachuelo e os produtos financeiros para todos os clientes; conhecer e buscar o cumprimento de metas estabelecidas. Entregar currículo diretamente na loja.

13 – Tip Top

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Vaga para vendedoras. Requisitos: gostar de vendas; proatividade. Mandar currículo para o email: [email protected] ou WhatsApp: (11) 9534-0779.

14 – Iplace Mobile

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Vaga para consultor de vendas. Horário: 10h às 18h. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes, negociar preços, prazos, etc. Cadastrar currículo em iplace.gupy.io – [email protected].

15 – Iplace Mobile

Cargo: Atendente

Descrição: Vaga para auxiliar de loja PCD. Horário: 10h às 18h. Faixa salarial: a combinar. Atuará em separação, organização de produtos, arquivamento, atendimento ao cliente. Cadastrar CV em: iplace.gupy.io – [email protected].

16 – Iplace Mobile

Cargo: Coordenador (a) de loja

Descrição: Vaga para subgerente. Horário: flexível. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes, negociar preços, prazos, etc. Cadastrar CV em: iplace.gupy.io – [email protected]

17 – Five Semijoias

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Vaga para vendedor(a) maior de 18 anos. Carga horária de 6h15 por dia, das 15h45 às 22h. Não é obrigatório ter experiência em vendas, mas é um diferencial. Enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou levar pessoalmente na loja.

18 – Rivoli

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Vaga para consultor(a) especialista de beleza – maquiagem e cosméticos de luxo. Pagamento: R$ 1.898,00 – R$ 4.600,00 por mês. Horário de trabalho: 14h até 22h. Necessário ter conhecimento básico em Excel e experiência com vendas. Enviar currículo para o WhatsApp (12) 99794-5536.

19 – Artwalk + Authentic Feet

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Salário a tratar na entrevista. Horário de trabalho: das 14h às 22h. Enviar currículo para o e-mail [email protected] ou entregar diretamente na loja.

20 – Acium

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Salário: R$ 1.949,00 – R$ 3.000,00 por mês. Escala 6×1 – uma folga na semana e um domingo no mês. Qualificações: vendas (obrigatório), atendimento ao cliente (Obrigatório). A empresa oferece salário fixo + comissões bem atrativas + VT. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 94950-7943.

21 – Claro

Cargo: Atendente

Descrição: Vaga de estágio administrativo. Horário: 14h40 às 19h40. Faixa salarial: a combinar. Necessário estar cursando ensino médio, técnico ou faculdade na área administrativa e residir em Mogi das Cruzes. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 99309-8677.

22 – Rivoli

Cargo: Operador(a) de caixa

Descrição: Escala de trabalho 6×1. Necessário ter disponibilidade de horário. Contratação imediata. Remuneração: inicial de R$ 1.888,00, com plano de carreira. Enviar currículo para o WhatsApp (12) 99794-5536.