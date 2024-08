Mogi Shopping conta com 26 postos de trabalho em segmentos diversos

Lojistas do Mogi Shopping estão com diversas vagas de emprego abertas neste início de semana. São 26 oportunidades para quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho. Os postos abertos são em segmentos diversos, principalmente, em lojas, para atuação com vendas, atendimento ao cliente, entre outras.

As oportunidades disponibilizadas no painel são, em geral, destinadas a maiores de 18 anos. Os critérios para a efetivação, porém, variam e são estabelecidos pelos contratantes, como ter ou não experiência, proatividade e boa comunicação, disponibilidade de horário, entre outros.

Em alguns casos, currículos devem ser deixados diretamente no estabelecimento que está recrutando; em outros, é possível encaminhar os dados por e-mail ou WhatsApp.

Informações detalhadas com relação às vagas disponíveis, como requisitos e onde e como entregar currículo, podem ser consultadas no site (http://www.mogishopping.com.br/TrabalheConosco) e também por meio do aplicativo do centro de compras e lazer, na aba “Trabalhe Conosco”. O APP Mogi Shopping está disponível para download nos sistemas IOS e Android.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h. Mais informações: no aplicativo, no site www.mogishopping.com.br ou telefone (11) 4798-8800.

Confira as vagas de emprego no Mogi Shopping a partir de 05/08/2024

1 – Mobile Co

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário de trabalho das 14h às 22hr. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes. Experiência na área será um diferencial. Entregar currículo na loja.

2 – Rivoli

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Vaga para consultor(a) especialista de beleza — maquiagem e cosméticos de luxo. Salário inicial: R$ 1.898,00 + VT **Salário após 3 meses R$2.245,00 + VT + ajuda de custo 300,00 +Premiação mensal de R$ 700,00 a R$ 3.000,00. Enviar currículo para o WhatsApp (12) 99794-5536.

3 – Smart Technology

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário das 14h às 22h. Faixa salarial: R$ 1.800,00 + premiação + VT. Experiência no segmento de acessórios para celular/smartwatch é necessária. Entregar currículo no quiosque.

4 – Hering Store

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Necessário ter experiência em loja de vestuário, conhecimentos múltiplos. Atendimento presencial e canais on-line. Entrega de resultados. Disponibilidade de horário. Enviar currículo no WhatsApp (11) 93752798 ou entregar na loja.

5 – Xiaomi

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Necessário ter disponibilidade para trabalhar em escala 6×1 (horário de shopping), com ensino médio completo; experiência com vendas de smartphones (diferencial). Link para cadastro de currículo: https://projetoxiaomibrasil.pandape. infojobs.com.br/Detail/886760

6 – Xiaomi

Cargo: Supervisor de vendas

Descrição: Requisitos: ensino médio completo, experiência em liderança na área de vendas e disponibilidade para trabalhar em escala 6×1. Link para cadastro de currículo: https://projetoxiaomibrasil.pandape. infojobs.com.br/Detail/1170924

7 – Remo Fenut

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Necessário ter disponibilidade de horário. Experiência com vendas e moda masculina será um diferencial. Deixar o currículo na loja, com Juliana, de preferência, ou enviar para [email protected].

8 – Sweet Make

Cargo: vendedor(a)

Descrição: Horário de trabalho: à tarde. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento. Organização e responsabilidade são fundamentais. Enviar currículo no e-mail [email protected] – colocar no assunto: Vaga Sweet.

9 – Sweet Make

Cargo: Operador(a) de caixa

Descrição: Horário: a combinar. Organização e responsabilidade são alguns requisitos. Desejável ter experiência na área, bom relacionamento com o público. Mandar currículo no e-mail: [email protected] – colocar no assunto: Vaga OP.

10 – Surfinn

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Necessário ter disponibilidade de horário. Faixa salarial: a combinar. Vaga para vencedor no ramo de confecção e calçados com experiência mínima de 6 meses. Maior de 18 anos. Enviar currículo pelo WhatsApp: (11) 97678-7214.

11 – Riachuelo

Cargo: Atendente

Descrição: Ter entre 15 e 16 anos, ser estudante. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes. Entregar currículo pessoalmente na loja ou enviar para o e-mail [email protected].

12 – Riachuelo

Cargo: Atendente

Descrição: Irá executar os processos operacionais e de venda do departamento de perfumaria; oferecer o Cartão Riachuelo, serviços e produtos financeiros para todos os clientes. Deve ter ensino médio completo. Entregar o currículo na loja.

13 – Riachuelo

Cargo: Operador(a) de caixa

Descrição: Irá atender o cliente em todos os pontos de contato; executar os processos operacionais do caixa; vender o Cartão Riachuelo, seguros, empréstimo e venda com juros para todos os clientes. Entregar currículo na loja.

14 – Riachuelo

Cargo: Atendente

Descrição: Irá executar os processos operacionais do crediário; oferecer o Cartão Riachuelo e os produtos financeiros para todos os clientes; conhecer e buscar o cumprimento de metas estabelecidas. Entregar currículo diretamente na loja.

15 – Tip Top

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Vaga para vendedoras. Requisitos: gostar de vendas; proatividade. Mandar currículo para o email: [email protected] ou WhatsApp: (11) 9534-0779.

16 – Fini

Cargo: Gerente

Descrição: O foco da função é a liderança das operações visando uma maior fluidez no trabalho do dia a dia. A liderança é uma extensão da gerência de operações, fazendo com os procedimentos e as boas práticas sejam cumpridas. Salário de R$ 2.000 a R$ 2.600. Currículos: deixar na loja.

17 – Alliance Joias e Relógios

Cargo: Auxiliar de vendas

Descrição: Auxiliar de vendas maiores de 18 anos. Enviar currículo com foto para [email protected] ou deixar pessoalmente na loja.

18 – Iplace Mobile

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Vaga para consultor de vendas. Horário: 10h às 18h. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes, negociar preços, prazos, etc. Cadastrar currículo em iplace.gupy.io – [email protected].

19 – Iplace Mobile

Cargo: Atendente

Descrição: Vaga para auxiliar de loja PCD. Horário: 10h às 18h. Faixa salarial: a combinar. Atuará em separação, organização de produtos, arquivamento, atendimento ao cliente. Cadastrar CV em: iplace.gupy.io – [email protected].

20 – Iplace Mobile

Cargo: Coordenador (a) de loja

Descrição: Vaga para subgerente. Horário: flexível. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes, negociar preços, prazos, etc. Cadastrar CV em: iplace.gupy.io – [email protected]

21 – Five Semijoias

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Vaga para vendedor(a) maior de 18 anos. Carga horária de 6h15 por dia, das 15h45 às 22h. Não é obrigatório ter experiência em vendas, mas é um diferencial. Enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou levar pessoalmente na loja.

22 – Nanica

Cargo: Auxiliar de Cozinha

Descrição: Horário: das 14h às 22h20h (1h de intervalo) – 44 horas semanais. Necessária disponibilidade aos finais de semana e feriados. Escala 6×1 – uma folga na semana e um domingo no mês. Enviar currículo no e-mail: [email protected]

23 – Santa Lolla

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário: 13h40 às 22h. Faixa salarial: R$ 1.898,00. Irá atuar no atendimento de clientes. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 91682-2173.

24 – Hope Mogi Shopping

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Vaga para vendedor(a) com disponibilidade de horário. Acima de 25 anos. Experiência com vendas e moda feminina será um diferencial. Enviar currículo para o e-mail: [email protected]

25 – Artwalk + Authentic Feet

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Salário a tratar na entrevista. Horário de trabalho: das 14h às 22h. Enviar currículo para o e-mail [email protected] ou entregar diretamente na loja.

26 – Acium

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Salário: R$ 1.949,00 – R$ 3.000,00 por mês. Escala 6×1 – uma folga na semana e um domingo no mês. Qualificações: vendas (obrigatório), atendimento ao cliente (Obrigatório). A empresa oferece salário fixo + comissões bem atrativas + VT. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 94950-7943.