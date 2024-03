Mogi Shopping celebra Dia Internacional da Mulher com Woman Experience

O público feminino será homenageado pelo Mogi Shopping com programação especial em março. A atração será o Woman Experience, que acontecerá no dia 8, e será dedicado à saúde e qualidade de vida da mulher, com atividades físicas variadas, e show musical. No mundo digital, a partir do dia 1º, as redes sociais do shopping exibirão uma websérie com histórias inspiradoras de colaboradoras que fazem parte do empreendimento.

A programação no 8 de Março – Dia Internacional da Mulher começa com sessão de yoga, com a professora Danielle Bisol, das 10h às 11h. Das 12h às 13h, o público feminino poderá participar de uma aula de FitDance, com os professores Nicolas André e Rayssa Camargo.

Na sequência, das 14h às 15h, tem aula de Funcional, com o professor Leandro Henrique. Das 16h às 17h, acontece atividade de Tecido e lira, com o professor Fabrício Guimarães. Para fechar a programação de atividades físicas, tem nova sessão de FitDance, das 19h às 20h, com os professores Rayssa Camargo e Matheus Alves.

Todas as sessões acontecerão ao lado da loja Centauro e são gratuitas; porém, o número de vagas é limitado e as interessadas em participar precisam fazer inscrição por meio do aplicativo do Mogi Shopping – O APP pode ser baixado gratuitamente e está disponível para IOS e Android.

Também no Dia Internacional da Mulher, o público será presenteado com uma apresentação musical, a partir das 19h, na Praça Boulevard, com Thaís Mello. Cantora, compositora, bailarina e coreógrafa, a multiartista interpreta hits de estilos variados, como blues, jazz, pop e rock, e transita na música com trabalho também autoral.

Websérie

As homenagens ao Dia Internacional da Mulher também ganharão o mundo digital com a exibição de histórias inspiradoras de personagens femininas que movem o empreendimento, ainda que pouco visíveis pelo público. São colaboradores diretas e indiretas que atuam em segmentos essenciais para o cotidiano do shopping e seus milhares de visitantes todos os dias. As histórias serão contadas entre 1º e 10 de março, por meio de websérie, nas redes sociais do shopping.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h. Mais informações: no aplicativo, nas redes sociais (@mogishopping), no site www.mogishopping.com.br ou telefone (11) 4798-8800.

SERVIÇO:

Dia Internacional da Mulher – Mogi Shopping

Woman Experience – 08/03

Dia dedicado à saúde e qualidade de vida da mulher, com a prática de atividades físicas variadas, em parceria com a Runner.

Local: Ao lado da Centauro

Atividade gratuita, mas com vagas limitadas e mediante inscrição no APP do Mogi Shopping.

Programação do dia:

10h às 11h – Yoga / professora Danielle Bisol

12h às 13h – FitDance / professores Nicolas André e Rayssa Camargo

14h às 15h – Funcional / professor Leandro Henrique

16h às 17h – Tecido e lira / professor Fabrício Guimarães

19h às 20h – FitDance / professores Rayssa Camargo e Matheus Alves

Show Musical – 08/03 – às 19h

Apresentação de Thaís Mello

Local: Praça Boulevard

Websérie – 1º a 10 de março

Depoimentos de colaboradoras diretas e indiretas que atuam no Mogi Shopping. Assista nas redes sociais do empreendimento (Facebook e Instagram).

Endereço do Mogi Shopping: Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia, Mogi das Cruzes – SP.