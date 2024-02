Mogi das Cruzes recebe o primeiro mutirão do Imesc de Medicina Legal 

O Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc), órgão vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, em parceria com o Tribunal de Justiça realizará, nesta sexta-feira (23 de fevereiro), seu primeiro mutirão na cidade de Mogi das Cruzes, a partir das 9h.

O atendimento acontecerá nas dependências do Tribunal de Justiça de Mogi das Cruzes, no Bairro Centro Cívico, na Avenida Cândido Xavier de Almeida e Souza, 159, até às 15h30. Para aqueles pacientes que não tiverem condições de se locomover serão atendidas nas ambulâncias e nos veículos.

As perícias nesses mutirões serão para analisar casos securitários, indenizatórios, DPVAT, obrigação de fazer, previdenciários, criminal, interdição e internação compulsória. Vale ressaltar que só serão periciadas as pessoas previamente intimadas pelo Judiciário.

“O objetivo é sanar as perícias de medicina legal que se encontram reprimidas, e, com isso, dar mais celeridade aos processos judiciais”, ressaltou o Superintendente do Imesc, Dr. Ismar Marcilio de Freitas Jr.

Serviço :

Mutirões do Imesc em Mogi das Cruzes

Data: sexta-feira (23/02), das 9h às 15h30

Local: Tribunal de Justiça de Mogi das Cruzes

Endereço: Avenida Cândido Xavier de Almeida e Souza, 159