Mogi das Cruzes e Suzano disponibilizam mais de 2.000 vagas de emprego

As cidades de Mogi das Cruzes e Suzano, localizadas na região do Alto Tietê, anunciam a abertura de um total de 2.453 oportunidades de trabalho nesta quinta-feira (2)

Essas vagas são fruto dos programas municipais de emprego e podem ser consultadas por meio das plataformas oficiais disponíveis. Em Mogi das Cruzes, há um total de 1.455 postos de trabalho. Os interessados devem acessar a plataforma “Mogi Conecta” para obter mais informações sobre os cargos e requisitos.

Para aqueles que preferem um contato direto, a prefeitura disponibiliza os números telefônicos 4699-1900, 4699-2784, 4798-6315 e 97422-427 para esclarecimentos adicionais.

Vagas em Mogi das Cruzes:

Técnico de apoio: 1 vaga

Saladeiro: 2 vagas

Cozinheiro geral: 4 vagas

Piscineiro: 2 vagas

Vendedor interno: 6 vagas

Operador de teleatendimento: 263 vagas

Auxiliar de produção: 207 vagas

Ajudante geral: 20 vagas

Muito mais… (ver lista completa na plataforma)

A lista completa das oportunidades disponíveis pode ser acessada diretamente no site do programa.

No município vizinho, Suzano, as perspectivas também são promissoras, com a oferta de 998 vagas. Os interessados podem visitar uma das duas unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus) para obter informações detalhadas sobre as posições disponíveis.

A unidade central está localizada na Avenida Paulo Portela, número 210, enquanto a unidade Centrus Norte encontra-se na Avenida Francisco Marengo, número 2.301, no Jardim Dona Benta.

Vagas em Suzano:

Operador de telemarketing ativo: 51 vagas

Auxiliar de produção: 6 vagas

Mecânico de automóvel: 1 vaga

Cozinheiro de restaurante: 5 vagas

Cuidador de idosos: 6 vagas

Entre outras…

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico é responsável pela divulgação dessas oportunidades e pode ser contatada para mais detalhes.

A oferta significativa de empregos nestas cidades reflete o esforço contínuo das administrações locais em fomentar o mercado de trabalho e apoiar a população na busca por uma colocação profissional