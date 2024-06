Moeda Verde e Moeda Pet atendem moradores do Parque Andreense neste sábado

Os programas Moeda Verde e Moeda Pet serão realizados no Parque Andreense, em Santo André, neste sábado (22), das 10h às 11h. A edição especial faz parte da programação do Junho Verde, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que ocorreu no último dia 5. A ação é uma parceria do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), da Secretaria de Meio Ambiente e do Fundo Social de Solidariedade.

A ação vai acontecer na Rua José Carlos Pace, ao lado do container, na Chácara Carreiras. No local os munícipes poderão trocar recicláveis por alimentos secos do tipo hortifrúti e garrafas PET por ração para cães e gatos.

Cada quilo de resíduos plásticos equivale a 20 recipientes de dois litros, 26 de um litro ou 36 de 600 ml. É permitido levar três quilos de ração animal por CPF ou doar para as ONGs cadastradas pela Prefeitura de Santo André. O material precisa estar seco e limpo.

Para participar do Moeda Verde é preciso juntar cinco quilos de resíduos recicláveis para receber um quilo de alimento. O limite é de 150 quilos de resíduos por pessoa.

O material recolhido é encaminhado ao Aterro Municipal de Santo André. As cooperativas Coopcicla e Cidade Limpa fazem toda a triagem e posteriormente realizam a comercialização.

Moeda Verde e Moeda Pet são programas reconhecidos por outros municípios. Em Santo André foram transformados em lei em novembro de 2022. Em dezembro daquele ano aconteceu a primeira ação conjunta. As iniciativas envolvem participação popular, geração de trabalho e renda e sustentabilidade.