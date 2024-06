Moeda Verde concorre a Prêmio de Tecnologia Social da Fundação Banco do Brasil

O Programa Moeda Verde é finalista em mais um grande prêmio nacional. Depois de vencer as premiações InovaCidade 2024, ser eleito o segundo melhor programa do Brasil com o Prêmio RAPS de Inovação e Sustentabilidade e integrar o pacote de ações de sustentabilidade que garantiu o bicampeonato de Santo André no Prêmio Band Cidades Excelentes, desta vez a iniciativa que une sustentabilidade e segurança alimentar da Prefeitura de Santo André está na etapa final da 12ª Edição do Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social, que visa reconhecer ações que surgem para solucionar algum tipo de problema e que são de fácil aplicabilidade e replicabilidade.

Além dos votos de uma banca de jurados especialistas, os projetos finalistas estão sendo avaliados pelo público por meio de votação popular, que está disponível no link: https://transforma.fbb.org.br/votacao-popular-categoria/46 para quem quiser votar.

“Para nós é uma alegria o Moeda Verde ter esse reconhecimento como tecnologia social da Fundação Banco do Brasil. Desde sua implantação, em 2017, temos acompanhado a transformação que esta iniciativa trouxe para tantos andreenses e o que mais queremos é poder continuar expandindo o programa para alcançar cada vez mais pessoas da nossa cidade, contribuindo para a sustentabilidade do meio ambiente, o aumento de renda para as famílias dos cooperados e garantindo a segurança alimentar da população mais vulnerável da nossa cidade. Por isso, o voto de todos é muito importante para conquistarmos mais este prêmio”, explica Ana Cláudia de Fabris, presidente do Núcleo de Inovação Social.

Idealizado pela Prefeitura, por meio do Núcleo de Inovação Social, e pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), o programa concorre com outras nove iniciativas de todo o Brasil na categoria Tecnologias Sociais certificadas nesta edição. Os cinco primeiros colocados vão ganhar apoio de até R$ 500 mil cada para ampliação de seus projetos.

“Com esta premiação, conseguiremos fortalecer ainda mais o programa e promover a integração de atores importantes para o ciclo da reciclagem, como os trabalhadores das cooperativas e os agricultores urbanos, além de envolver estudantes de escolas municipais”, explica Edinilson Ferreira dos Santos, superintendente-adjunto do Semasa.

A premiação ocorrerá no encerramento da Semana Nacional de Tecnologia Social, realizada de 17 e 21 de junho, em Brasília. Além disto, a Semana Nacional de Tecnologia Social terá palestras, mesas, debates e exposições de tecnologias e produtos de economia solidária e sociobiodiversidade.

Certificado de tecnologia social – Em abril, o programa Moeda Verde foi uma das 87 iniciativas certificadas pela Fundação Banco do Brasil como novas tecnologias sociais, entre 888 programas e projetos de todo o Brasil que foram inscritos.

Com isso, agora o Moeda Verde faz parte do acervo da Plataforma Transforma!, que reúne milhares de programas e projetos nas áreas de meio ambiente, alimentação, renda, saúde, energia, recursos hídricos, educação e habitação que possuem a mesma certificação.