Moeda Verde chega aos núcleos Quilombo I, II e III, na Vila Palmares

Para levar segurança alimentar e trabalhar por uma comunidade mais limpa e sustentável, a Prefeitura de Santo André, por meio do Fundo Social de Solidariedade, e o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) realizaram o lançamento do 28º ponto de troca do programa Moeda Verde nesta quinta-feira (31), na Vila Palmares.

A agenda contou com a presença do prefeito Paulo Serra, da primeira-dama e deputada estadual, Ana Carolina Serra, da presidente do Núcleo de Inovação Social, Ana Claudia de Fabris, além do superintendente do Semasa, Ajan Marques de Oliveira. Duas estudantes representantes do Conselho Mirim da Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Sonia Aparecida Marques representaram a escola e fizeram a primeira troca.

“O Moeda Verde virou uma marca da gestão e coloca Santo André neste cenário de uma cidade que dá bons exemplos para o estado de São Paulo e para o Brasil. Além disso, cria uma cultura de sustentabilidade que é fundamental frente às mudanças climáticas que estamos vivendo”, pontua o prefeito Paulo Serra.

A partir de agora, aproximadamente 500 famílias dos núcleos Quilombo I, II e III vão poder trocar cinco quilos de resíduos recicláveis por um quilo de legumes ou frutas, além de receber uma hortaliça de brinde a cada troca.

A primeira-dama, deputada estadual e idealizadora do Moeda Verde, Ana Carolina Serra, destaca que a iniciativa é um sucesso pela participação coletiva em nome do cuidado com a cidade. “O programa cuida do meio ambiente, da segurança alimentar das pessoas e cuida da cidade”, explica.

A estreia no local contou com a animação da Escola de Samba Palmares além do Moeda Pet, promovido pela Secretaria de Meio Ambiente, que troca garrafas plásticas por ração para cães e gatos.

Antonia Martins Alves, que reside há 55 anos no bairro, era a primeira da fila de moradores e reafirmou a importância do programa em deixar as ruas mais limpas. “Quando chove, tudo vai para os bueiros e dá enchente. Agora a cidade fica mais limpa”. Nesta primeira ação, os moradores puderam escolher entre melão, laranja, abobrinha e cebola.

Desde o início da iniciativa já foram recebidas mais de 1,7 mil toneladas de resíduos recicláveis, integralmente encaminhadas para as cooperativas de reciclagem parceiras do município. Em troca, foram entregues mais 340 toneladas de alimentos hortifrúti, como legumes e frutas.

O Moeda Verde se tornou lei municipal em 2022 e em novembro deste ano completa 7 anos de existência. “É uma atividade que nos dá muito orgulho e, até o final de 2024, Santo André terá 30 pontos de troca do programa”, comenta o superintendente do Semasa, Ajan Marques de Oliveira.

Além disso, o município já recebeu diversos prêmios e reconhecimentos nacionais pela iniciativa. Em 2024 os três mais recentes foram o 29º lugar no Prêmio Inova Cidades, do Smart City Business Brazil Congresso, em março; Tecnologia Social certificada pela Fundação Banco do Brasil, em junho; e o 1º lugar no Prêmio Josué de Castro, do Governo do Estado, entregue no último dia 16 de outubro.