Moeda Verde chega à 31ª comunidade com foco em reciclagem e serviços de saúde

O programa Moeda Verde tem como foco a reciclagem que alimenta, mas, a partir desta sexta-feira (14), a iniciativa ganha mais uma importante conquista: a inclusão de serviços de saúde em algumas edições. Durante a estreia da ação nos conjuntos Prestes Maia e Gonçalo Zarco, na Vila Aquilino, em Santo André, os participantes trocaram materiais recicláveis por hortifrúti e foram beneficiados com orientação e atendimento médico.

A novidade está na parceria com o programa Saúde em Movimento, que traz um caminhão itinerante equipado com dois consultórios que oferecem, com o apoio de profissionais das unidades de saúde, vários tipos de aferições, vacinas, testes rápidos, dentre outros serviços.

“O Moeda Verde é uma importante política pública que traz segurança alimentar, educação ambiental, incentivo à coleta seletiva e geração de trabalho e renda para as pessoas que vivem da reciclagem nas cooperativas. Agora, o nosso foco está em aproximar ainda mais os munícipes dos serviços de saúde para que possamos prevenir doenças e orientá-los a ter uma vida mais saudável”, explica o prefeito Gilvan Junior.

A aposentada Maria das Neves Ferreira, de 68 anos, moradora do Conjunto Habitacional Prestes Maia, foi para casa com felicidade em dobro: uma por ter a oportunidade de trocar recicláveis por frutas, legumes e verduras e outra por receber orientações médicas.

“Esta ação do Moeda Verde é boa porque melhora a conservação da comunidade. As pessoas deixam de jogar lixo e enxergam que ele tem valor. Já o Saúde em Movimento ajudará muita gente daqui que não consegue se deslocar para uma UBS (Unidade Básica de Saúde)”, explica.

Ela aproveitou para medir a pressão – que estava um pouco alta – e a glicemia. Toda sorridente, avisou que “já vai fazer uma saladinha de alface para baixar a pressão”.

Durante a estreia do Moeda Verde nos conjuntos Prestes Maia e Gonçalo Zarco, a 31ª comunidade beneficiada pela ação, o programa Saúde em Movimento ofereceu orientações e avaliações física e nutricional, auriculoterapia, avaliação bucal, atendimento com médico generalista, aferições de glicemia e pressão arterial, exame de bioimpedância, além de orientações sobre reutilização de alimentos, dentre outros serviços.

Política pública transversal

O programa Moeda Verde é levado para comunidades de Santo André que são vulneráveis a vários problemas socioambientais, como descarte irregular de resíduos e insegurança alimentar.

“São nesses locais que a Prefeitura e o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) têm entrado. Hoje, chegamos a 60% das comunidades que possuem domicílios com renda de até ½ salário mínimo e a nossa projeção é de estar em 100% dessas áreas vulneráveis”, explica o secretário de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Edinilson Ferreira dos Santos.

Moeda Pet: reciclagem que também cuida dos animais

Desde fevereiro deste ano, todas as comunidades do município onde ocorre a realização do programa Moeda Verde agora também são beneficiadas pelo Moeda Pet, que troca garrafas PET por ração para cães e gatos.

Com essas duas políticas públicas integradas, a cidade oferece alimentação saudável tanto para as pessoas quanto para os animais, contribuindo, paralelamente, no aumento da reciclagem e no tempo de operação do Aterro Sanitário Municipal.

A secretária de Assistência Social e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Claudia de Fabris, que também marcou presença na estreia dos programas Moeda Verde e Moeda Pet nos conjuntos Prestes Maia e Gonçalo Zarco, chamou a atenção para o protagonismo da população.

“O Moeda Verde e Moeda Pet foram feitos para vocês. Tragam os seus materiais recicláveis e as suas garrafas PET porque o sucesso dessas ações depende muito de vocês”, explicou.

A programação completa dos dois programas, com informações sobre locais e horários das trocas, pode ser consultada no portal.