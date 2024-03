Moeda Pet será realizado neste sábado no Parque Central

Apesar do feriado prolongado da Sexta-feira Santa, a edição de março do Moeda Pet será realizada neste sábado (30), das 9h às 13h, em sistema drive-thru, no Parque Central, em Santo André.

A ação visa a troca de um quilo de garrafas PET por um quilo de ração animal. Cada participante, por CPF, pode levar até 3 kg de alimento para cães e gatos. Um quilo de resíduo plástico equivale a 20 garrafas de dois litros, 25 de um litro, ou ainda 36 de 600 ml.

Em fevereiro, mesmo com o Carnaval, 165 munícipes participaram da edição. Foram recolhidas 10,2 mil garrafas e distribuídos 510 quilos de ração, sendo 490 quilos retirados no ato e 20 quilos doados para ONGs. Durante a ação, especialistas alertam para a causa animal, tais como a qualidade da alimentação dos pets, a saúde animal, maus-tratos e abandono.

“É um programa referência para outras cidades. O modelo tende a se expandir porque só traz benefícios para o meio ambiente e para a população”, relata o secretário de Meio Ambiente, Fabio Picarelli.

Todo o material arrecadado é encaminhado para o Aterro Municipal de Santo André, onde as cooperativas fazem a reciclagem e depois revertem em geração de renda para os cooperados.

O programa conta com a participação do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente; do Banco de Rações; do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André); e do Dr. Hato Hospital Veterinário.

As empresas interessadas em apoiar o Moeda Pet podem entrar em contato pelo telefone 4433-1958 da Prefeitura de Santo André. A adesão de novos parceiros contribuirá com o aumento de rações, que poderá resultar na expansão para outras áreas da cidade.

Serviço

Moeda Pet

Data: 30/3/24 (sábado)

Horário: 9h às 13h

Local: Parque Central

Endereço: Rua José Bonifácio, s/nº – Vila Assunção

Evento gratuito