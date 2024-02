Modernização de unidade de saúde do bairro Cidade São Jorge entra na reta final

O bairro Cidade São Jorge, em Santo André, está perto de ganhar uma unidade de saúde totalmente modernizada. Nesta quarta-feira (21), o prefeito Paulo Serra e o secretário de Saúde, Gilvan Junior, vistoriaram as obras de reforma que acontecem no equipamento, localizado na Avenida São Paulo, 800, e que vai garantir mais agilidade no atendimento da população.

A reforma completa da unidade de saúde faz parte do programa Qualisaúde, implementado em 2017 e que tem por objetivo modernizar toda a rede municipal. No equipamento estão sendo executados serviços de manutenção, correções, adaptações e modificações estruturais para melhorar os fluxos de atendimento. As intervenções vão duplicar a capacidade de atendimento da odontologia e permitir a cobertura de 100% do território com as equipes de estratégia da saúde da família.

“A reforma completa da unidade vai garantir uma importante ampliação do serviço de odontologia, que vai dobrar a capacidade de atendimento, e também das equipes de estratégia da saúde da família. Vamos entregar esse equipamento totalmente modernizado para a população da Cidade São Jorge. Estamos muito felizes porque é um prédio muito antigo e está ganhando uma nova cara, muito mais moderna e funcional, que é a missão do Qualisaúde”, comentou o prefeito Paulo Serra.

A US Cidade São Jorge conta com 35 mil pacientes cadastrados e atende, em média, 5 mil pessoas por mês entre consultas médicas e de enfermagem, procedimentos de enfermagem, consultas odontológicas, vacinação e ações de promoção à saúde. Durante a reforma, toda a estrutura da unidade foi transferida provisoriamente para o CEU Marek, que fica nas proximidades.

“Essa é uma obra muito importante porque vai nos permitir alcançar 100% de cobertura do território com as equipes de estratégia da saúde da família, que são aqueles profissionais que visitam as casas das pessoas promovendo saúde. Também vai entregar um equipamento totalmente reformado e modernizado, nos padrões do Qualisaúde, trazendo mais agilidade no atendimento da população”, comemorou o secretário de Saúde, Gilvan Junior.

A reforma da US Cidade São Jorge custou R$ 2,4 milhões, sendo que R$ 2 milhões foram pagos pelo Governo do Estado. O equipamento conta com 610 metros quadrados e 14 salas de atendimento médico, de enfermagem, vacinação, procedimentos, observação e odontologia.