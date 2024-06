Modernização da USF Jardim Luzo completa 1 ano com 50 mil atendimentos

Nesta terça-feira (4), a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, celebra um ano da inauguração da modernização e ampliação da Unidade de Saúde da Família (USF) Jardim Luzo. Durante os 12 meses, o equipamento realizou 50 mil atendimentos em clínica geral, pediatria, ginecologia, nutricionista e psicologia.

Moradora há 24 anos do Jardim Luzo, Tânia Rosicler, 60 anos, aprovou a qualidade serviço e ressaltou o trabalho dos profissionais de saúde. “O atendimento dos agentes comunitários e dos médicos é maravilhoso. Ajudam muito os pacientes e sempre fui bem atendida”, destacou a moradora.

Com a ampliação, a USF passou a contar com sala que comporta dez agentes comunitários, que durante os 12 meses realizaram cerca de 17 mil visitas domiciliares, uma sala de odontologia, um consultório médico, além da ampliação da sala de espera na recepção. Toda a estrutura, pinturas e acessibilidade da unidade foram refeitas.

“A modernização estrutural das unidades de saúde é um dos grandes avanços em Ribeirão Pires. São atendimentos com mais agilidade e eficiência. Serviço de saúde pública com qualidade que beneficia quem vive na cidade”, destacou o prefeito Guto Volpi.

A revitalização do espaço de saúde faz parte do pacote de investimento da Prefeitura para a modernização da rede de Atenção Básica – USF e UBS – que também se estendeu para a USF Parque Aliança, Ouro Fino e também a construção da nova unidade na Vila Sueli e também a 11° USF, com obras em andamento no Jardim Serrano.

Na rede especializada, a Prefeituras entregou, em 2022, o Centro de Especialidades Médicas e o Centro de atenção Integral à Saúde da Mulher. A unidade ganhou, no ano passado, Centro de Especialidades Oftalmológicas. Neste ano, a Prefeitura entregou o Centro de Especialidades Odontológicas.

A USF Jardim Luzo está localizada na Rua Júlio Prestes. 22, funcionando de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h