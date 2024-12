Modera SP já atendeu 43 mil usuários

Lançado pela Prefeitura de São Paulo em abril deste ano, o aplicativo Modera SP, ferramenta que tem o objetivo de fornecer orientação e promover mudanças de comportamento na população sobre o consumo de álcool, já teve mais de 61,6 mil acessos e 43,8 mil usuários utilizaram a ferramenta.

O Modera SP é acessado pelo aplicativo e-saúdeSP, que centraliza todas as informações dos usuários do SUS da capital e pode ser baixado na loja do smartphone android ou IOS. O usuário precisa informar os dados, idade, Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência, em seguida clicar e assinar o termo de consentimento, concordando com o programa e funcionamento do aplicativo.

Triagem

O passo seguinte é a triagem, com o questionário AUDIT, sigla em inglês para “Alcohol Use Disorders Identification Test” (Testes de identificação de transtornos por uso de álcool), com dez perguntas para avaliar qual é o risco do consumo do álcool. A partir disso, a ferramenta utiliza um avatar (uma assistente virtual chamada Susana), que acompanha o usuário durante o processo. Ela informa qual é o nível de risco que o usuário obteve, a partir de uma pontuação que vai de 1 a 4, sendo o nível 4 o maior grau de dependência.

As pessoas vão acompanhar como está o consumo de álcool, se é de maior ou menor risco e estabelecer metas ou até mesmo a interrupção do consumo e, semanalmente, o usuário pode visualizar as metas de consumo diário.

Autoavaliação do usuário

De acordo com a assessora técnica da atenção primária da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Maria Lúcia Yamashita, a intenção é servir como uma ferramenta de educação e prevenção. “A pessoa pode realizar a hora que ela quiser, basta ter o celular e abrir o aplicativo. As pessoas conseguem avaliar se o consumo da bebida alcoólica é alto ou não, se traz algum risco”, afirma Yamashita.

Alexandra Pacheco, enfermeira da UBS União de Vila Nova, esclarece o que ocorre quando a pontuação do usuário do aplicativo é alta. “A princípio acolhemos essa pessoa e identificamos qual é o médico responsável para poder dar o primeiro atendimento, identificar qual a intenção do paciente e se ele quiser parar com a bebida, pode contar com a ajuda dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) que trata casos de álcool e drogas”, explica.

Reunião com parceiros

Com o objetivo de avaliar os dados conquistados pelo programa Modera SP e de planejar novos passos para o próximo ano, a SMS realizou no dia 27 de novembro, no auditório do Centro de Convenções Rebouças, uma reunião de fechamento do programa. O evento contou com a participação do secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco, e da secretária-executiva de Atenção Básica, Especialidades e Vigilância em Saúde, Sandra Sabino. Também estiveram presentes técnicos da área da Atenção Básica responsável pelo programa.