Modelos de negócios inovadores exigem estruturação

Em um mundo cada vez mais dinâmico e ágil, a estruturação de modelos de negócios inovadores se diferencia dos modelos mais tradicionais. Afinal, as necessidades e exigências dos consumidores mudaram. Com isso, não adianta mais seguir fórmulas ultrapassadas em um mercado cada vez mais competitivo.

Nesse cenário, a inovação não faz parte apenas do desenvolvimento de produtos e serviços disruptivos. A tecnologia precisa estar diretamente interligada no processo, contribuindo de forma ativa em todos os setores da companhia, com automação e aprimoramento de processos, garantindo uma gestão mais eficaz.

Ao incorporar tecnologias diferenciadas, é possível potencializar o serviço, permitindo até mesmo uma maior escalabilidade dos negócios com a integração de novas soluções capazes de aproximar e fidelizar ainda mais os consumidores das marcas.Basta imaginar que esse mundo novo de soluções é viabilizado pela Evlos, conectado exatamente pela tecnologia e Arquitetura Multi-Tenancy, com mais de 4.800 APIs e passível criação de diversas linhas de negócios financeiro.

Portanto, é possível afirmar que as novas tecnologias assumem um papel de protagonismo na formatação de estruturas ágeis, viáveis e, também, sustentáveis em curto, médio e longo prazos.

Modelos de negócios inovadores

Quando falamos em modelos de negócios inovadores, é importante destacar a influência que isso significa em diferentes segmentos, impactando até mesmo setores tradicionais.

Prova disso são as fintechs. Ao adotarem formatos diferenciados em combinação com as novas tecnologias, elas conseguiram desenvolver soluções diferenciadas, otimizando processos, reduzindo custos e facilitando a vida dos consumidores.

Com esses princípios, essas empresas encontraram um caminho ágil e viável. Pagamentos online, gestão de ativos digitais, financiamento coletivo (crowdfunding) e banking as a service (BaaS) são apenas alguns exemplos de soluções que surgiram nesse ambiente.

A ramificação desses princípios, aliás, estendeu-se para outras áreas. Hoje, empresas de diferentes setores encontram nas soluções financeiras a viabilidade de expandir suas atividades, garantindo aos seus clientes serviços realmente eficientes e práticos.

Nesse contexto, as instituições financeiras tradicionais hoje atuam para combinar novos modelos com a expertise adquirida com os anos.

Esse processo evolutivo cada vez mais abrangente traz ao mercado uma maior capacidade de escalabilidade, assim como permite uma maior autonomia e flexibilidade na atuação.

Otimização dos processos

Independentemente do segmento, é possível constatar que os modelos de negócios inovadores exigem em muitos casos a adoção de uma nova cultura empresarial, na qual a tecnologia atua como um fio condutor para a otimização.

Ao trazer as soluções tecnológicas para a “mesa do jogo”, a gestão é impactada positivamente, permitindo uma atuação mais dinâmica e expansiva, com a facilidade de tomar decisões assertivas com mais agilidade e segurança.

Os frutos dessa mudança são facilmente identificados no aprimoramento das atividades desempenhadas, no melhor fluxo de caixa e, claro, nos resultados conquistados, com um crescimento exponencial.

Além disso, a escalabilidade se transforma no “sonho de consumo” dos gestores.

Para aqueles que chegaram aqui imaginando que esses benefícios são para “poucos privilegiados”, surge um outro grande diferencial: a viabilidade.

A inovação trouxe ao mercado soluções que permitem expandir os negócios sem a necessidade de investir muito tempo e dinheiro para o desenvolvimento da solução, assim como na contratação de equipes e a implantação de infraestrutura necessária.

Hoje, existem empresas que se tornam verdadeiras parceiras, garantindo o suporte necessário para que as demais companhias consigam se conectar com esse mundo novo, com soluções facilmente escalonáveis.

Essa “combinação de forças” garante o suporte apropriado para que empresas de diferentes segmentos consigam oferecer uma maior personalização da experiência para os clientes, garantindo mais engajamento e ampliando a fidelização.

Vamos aos exemplos para facilitar o entendimento? Programas de recompensas oferecidos pelos grandes varejistas; sistema de milhas das companhias aéreas; financiamento e crédito de empresas de comércio e transporte online, entre outros.

Os modelos de negócios inovadores promovem essa maior conexão com os consumidores, fortalecendo as marcas e ampliando os lucros.

Apesar de todas essas vantagens e facilidades, torna-se necessário destacar que a colheita desses frutos exige uma integração apropriada das diferentes soluções, necessitando de uma abordagem ágil e estratégica para a correta implantação.

Consequentemente, isso significa a revisão e aprimoramento de processos, assim como qualificação de profissionais e, claro, o suporte especializado de parceiros com a expertise necessária para essa tarefa.

Certamente, os modelos de negócios inovadores surgem com uma proposta disruptiva, buscando na inovação a eficiência desejada para a construção de empresas prósperas e sustentáveis.

Portanto, quem navegar nesse “mar de inovação” conseguirá se posicionar melhor em um mercado cada vez mais competitivo e ágil, onde soluções novas surgem a cada instante. E isso exige uma estruturação apropriada.

