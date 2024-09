Modelo carioca Barbara Suter fica em 2° lugar no Miss Suíça

Bateu na trave! Na tarde deste sábado (28) a carioca Barbara Suter, 33, ficou classificada em segundo lugar na final do Miss Suíça, rumo ao Miss Universo 2024. Se tivesse vencido, a modelo e médica veterinária, que é natural de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, seria a 3ª brasileira no elenco da edição deste ano do mundial, que acontece no dia 16 de novembro, no México.

Afinal, Barbara se juntaria à pernambucana Luana Cavalcante (Miss Brasil) e à baiana Glelany Cavalcante (Miss Itália), que já estão eleitas e confirmadas no Miss Universo. Esse grupo poderia ter sido de quatro brasileiras já que, no final de julho, a mato-grossense Raika Coutinho, 36, também ficou em segundo lugar na final do Miss Canadá 2024.

Quem venceu a coroa foi a modelo Laura Bircher, que foi coroada por Lorena Sante, titular de 2023. Em terceiro e quarto lugares ficaram, respectivamente, as misses Nadiya Karplyuk e Alexandra Salmeron.

Barbara disputou o posto com outras 15 candidatas na cidade de Berna, capital da Suíça. A miss é filha de pai suíço e mãe brasileira e, portanto, tem dupla nacionalidade. Apesar de ter crescido e morado no Rio, ela sempre esteve bem familiarizada com o país europeu, já que o visita desde criança e mora lá há pouco mais de sete anos — o que lhe garantiu direito de lutar pela coroa.

“A Suíça é também minha casa e sempre esteve em meu coração. Estou indo com tudo para lutar por essa coroa e ir ao Miss Universo”, explica ela, em conversa exclusiva com a coluna “De Faixa a Coroa”. Atualmente, Barbara vive em uma localidade na região suíça de Cantão Schwyz, perto da cidade de Lucerna.

Segundo a miss, apesar do fato curioso de ser brasileira, ela não é a primeira candidata do concurso a ter dupla nacionalidade, já que a Suíça é um país composto por mais de 20 nacionalidades diferentes. “Quero levar todas as forças e emoções das minhas raízes brasileiras para ter a classificação mais alta possível”.

MIX DE EMOÇÕES

Antes da final, Barbara havia dito que estava animada, ansiosa e nervosa –tudo ao mesmo tempo. “É um mix de emoções que eu não sei explicar. Por mais que já tenha participado de outros concursos no passado, eles não se comparam. Cada vez eu estava em uma fase diferente da minha vida e, por isso, as sensações e sentimentos também são diferentes”, diz.

Desde o início desta semana, o elenco de 16 misses da competição foi avaliado enquanto cumpria uma agenda de eventos e passeios. No grupo, havia uma candidata de 40 anos (Sabina Barbaro) e outra de 41 (Mariya Delets).

Um dos desafios da nova Miss Suíça é fazer o país voltar a entrar nas classificações do Miss Universo. Afinal, a última vez em que a nação europeia avançou no mundial foi em 2013, quando Dominique Rinderknecht entrou no grupo de 16 semifinalistas. Desde então, não obteve mais colocações na competição. Já o resultado mais alto da Suíça história do Miss Universo foi o 3º lugar de Lauriane Gilliéron, em 2006.

O show da final do Miss Universo Suíça 2024 aconteceu no palco do centro de convenções Kursaal de Berne.