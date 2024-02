 Moda inclusiva traz oportunidades de negócios

O Sebrae-SP Notícias desta semana reúne a consultora do Sebrae-SP Martha Lopes e a atleta paralímpica de natação Maiara Barreto para um bate-papo sobre moda inclusiva. Maiara, que ficou tetraplégica em 2009 após um acidente de moto, compartilha suas experiências e reforça o que procura nas roupas que considera ideias no uso de seu dia a dia. Já Martha traz dicas e orientações para empreendedores que desejam se destacar neste mercado. O programa já está disponível no canal do Sebrae-SP no YouTube.

“A moda inclusiva propõe que ela seja um espaço democrático, abrangente e feito para todas as pessoas. Temos vários nichos dentro deste conceito como uma moda feita para todos os tamanhos de corpos, para todas as identidades de gêneros, pessoas com deficiência. Ela contempla a diversidade em toda a sua totalidade”, explica Martha.

Já Maiara reforça o tipo de roupa em que se sente mais confortável ao usar. “Para mim o mais importante é a autonomia e independência que essas roupas me trazem. Então, por exemplo, zíper nas costas para mim nem pensar. Além de ser muito difícil de manipular e pode fazer ferida porque fico muito tempo apoiada na cadeira”.

Além de falar sobre moda inclusiva, o Sebrae-SP Notícias traz também a inauguração do novo escritório do Sebrae na Baixada Santista, que acontece na próxima segunda-feira (4 de março). O local passa a ter lounge, espaço de coworking e estúdio multimídia, além de salas de reunião e de capacitação totalmente reformuladas em um ambiente de 715m². O endereço é Avenida Washington Luis, 176, Gonzaga, Santos.

