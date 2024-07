Moda entre influenciadores, ‘Skin Icing’ pode ser perigoso

Uma busca rápida em sites de compra como Amazon e Shein pode levar a milhares de opções de um produto tão comum quanto uma forma de gelo, mas que, após um rebranding, passou a atender por “ice roller”.

Basta encher a forma de silicone com água, congelar e pronto: você tem a nova ferramenta de skincare do momento. Um prosaico molde desses, após passar por um “raio gourmetizador” pode custar até R$ 70 na internet.

O produto promete melhorar o aspecto da pele, secar espinhas, fechar poros, desinchar olheiras e trazer frescor ao rosto. Sim: é só uma pedra de gelo. A técnica, chamada “skin icing”, é ensinada por influenciadores no TikTok e vendida como grande solução para quem tem acne e “pele inflamada”. Famosas como Bruna Marquezine, Jade Picon e Bella Hadid estão entre os adeptos.

O gelo, porém, é traiçoeiro: se deixá-lo muito tempo em contato com a pele, em vez de adquirir um rosto desinchado e sem acne, o usuário pode acabar com uma queimadura. E não dá para saber qual o tempo máximo que cada pele aguenta, tampouco perceber que está queimando. O estrago só é visto depois de já feito.

Segundo a dermatologista Daniela Menezes, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, o que o gelo faz é diminuir a microcirculação da camada superficial da pele, fazendo a vasoconstrição. “A pele fica então mais uniforme, menos vermelha e com os poros mais fechados”, explica.

“Cria-se a lenda de que o rosto fica mais bonito”, explica. “Mas a pessoa que tem uma pele sensível, com rosácea ou acne grave, pode ficar com a pele inflamada, reativa e até mais vermelha”, afirma. Mesmo para as peles comuns, existe ainda o risco de queimadura. “Se isso acontecer, a pessoa vai ter ardência, a pele vai doer e pode manchar.”, diz.

Foi o que aconteceu com a tiktoker americana Hannah Lee Douglas. Ela passou seu ice roller logo após sair do banho e adquiriu uma queimadura que evoluiu para uma mancha escura em seu rosto. Após quatro meses tentando suavizar a mancha com produtos, ela decidiu fazer sessões de laser.

A brasileira Giovanna Biondi também teve uma queimadura ao tentar a dica de beleza, mas em menor grau. “Simplesmente o gelo queimou meu rosto”, conta. Outro tiktoker brasileiro mostrou o irmão, criança, com as bochechas muito queimadas após tentar copiar a “trend”.

Segundo Daniela, a queimadura de gelo pode levar de uma semana até alguns meses para sarar, dependendo do grau e da área afetada. Alguns influenciadores ainda vão além, ensinando a fazer o rolinho de gelo com pepino, camomila e até – pasmem -limão.

A médica alerta para os riscos de influenciadores e famosos anunciarem não só essa técnica, mas outros métodos de skincare caseiros que podem ser perigosos. “Misturar produtos e técnicas sem saber qual pode ser a reação entre eles pode ter consequências graves”, avisa.

“Temos que lembrar que tem muita criança que está vendo esses vídeos no TikTok. A pele da criança é muito nova, é uma pele que ainda não está completamente formada e é mais suscetível a queimaduras e danos”, alerta. “Tanto o gelo quanto outras receitas caseiras podem trazer complicações até irreversíveis para a pele.”