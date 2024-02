Mocidade, Portela e Beija-Flor são as mais lembradas pelo público como ‘escolas do coração’

Até quem não é do Rio de Janeiro costuma ter uma escola de samba de preferência para torcer no carnaval. Uma pesquisa da Atlasintel foi atrás da resposta sobre quais são as favoritas entre as agremiações que fazem a festa no sambódromo da Marquês de Sapucaí, que completa 40 anos.

Mocidade Independente de Padre Miguel, Portela e Beija-Flor de Nilópolis, nessa ordem, são as mais lembradas pelo público como “escolas do coração”, conforme o estudo.

A pesquisa foi realizada com entrevistados recrutados de maneira orgânica na navegação de rotina na internet, por meio do metodologia da Atlas Random Digital Recruitment (RDR).

Ao todo, foram avaliadas as respostas de 2.101 participantes adultos no Rio – 51,4% eram mulheres e 48,6%, homens. O levantamento aponta que 54% do público carioca afirmou ter uma “escola de samba do coração”.

Líder do ranking, a Mocidade Independente de Padre Miguel foi escolhida por 21,2% dos entrevistados. Com uma diferença de apenas um décimo, a vice-liderança é da Portela, com 21,1% dos votos, seguida pela Beija-Flor de Nilópolis, com o bronze e 13 9% das preferências.

Só depois aparece a Estação Primeira de Mangueira, seguida de Acadêmicos do Salgueiro, Imperatriz Leopoldinense, Unidos da Vila Isabel, União da Ilha do Governador, Acadêmicos do Grande Rio, Unidos da Tijuca, Unidos do Viradouro e as demais.

Segunda noite

Falando na elite, a segunda noite da Sapucaí terá hoje Mocidade, Portela, Vila Isabel, Mangueira, Paraíso do Tuiuti e Viradouro.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.