Mobilidade, empreendedorismo e saúde mental marcam último dia de programação da SEDPcD na Reatech

No último dia da Reatech 2024, o espaço da SEDPcD traz novidades na programação. As tecnologias assistivas voltadas para mobilidade serão apresentadas pelo Prof.º Arturo Forner Cordero, da Universidade de São Paulo (USP). A atleta do Time SP Paralímpico, Raíssa Rocha Machado, fará uma palestra sobre empreendedorismo.

Para quem estiver buscando oportunidades no mercado de trabalho, o Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) estará pronto para receber pessoas e empresas interessadas. Este também será o tema do workshop sobre empregabilidade ministrado por Gisellyn Ribeiro, coordenadora técnica dos Polos de Empregabilidade Inclusiva (PEI) da Baixada Santista e Vale do Paraíba.

Encerrando as agendas no estande da SEDPcD, o tema “Saúde Mental com Foco na Pessoa Surda” será abordado por Ana Marques, vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo.

As oficinas de Libras, com professores surdos, acontecem durante os quatro dias de evento. Os visitantes podem, ainda, nesse período, solicitar a emissão da Carteira de Identificação para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (CipTEA).

Este sábado (23) marca o encerramento da 19ª Feira Internacional de Inclusão, Acessibilidade e Reabilitação (Reatech), sediada no São Paulo Expo