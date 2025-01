Mobilidade Comprometida: Descontinuação do Serviço 710 em 2025

O sistema de transporte ferroviário da região do Grande ABC enfrentará uma significativa transformação a partir de 2025, com a descontinuação do Serviço 710, que atualmente proporciona uma conexão direta entre as linhas 10-Turquesa e 7-Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A decisão, anunciada pela companhia, resultará na necessidade de os passageiros realizarem baldeações na Estação Luz para prosseguir suas viagens, impactando a dinâmica das rotas entre o Grande ABC, a Zona Oeste da Capital e Jundiaí.

A extinção do Serviço 710 ocorrerá assim que a Linha 11-Coral estiver totalmente operacional até a Estação Palmeiras-Barra Funda, um marco previsto para setembro de 2025. Com essa mudança, a expectativa é que os trens da Linha 7-Rubi operem exclusivamente entre Jundiaí e Palmeiras-Barra Funda, enquanto a Linha 10-Turquesa terá seu trajeto restrito entre Rio Grande da Serra e Luz.

De acordo com informações fornecidas pela CPTM, “o Serviço 710 continuará em operação até que a Linha 11-Coral complete sua fase de testes assistidos na Estação Palmeiras-Barra Funda“. Atualmente, essa nova linha já está passando por testes aos domingos, com operação entre 10h e 15h.

Baldeação

Com o fim do Serviço 710, os usuários que desejarem acessar a Zona Oeste de São Paulo terão que optar entre fazer baldeações na Linha 3-Vermelha do Metrô na Estação Brás ou transferir-se para a Linha 11-Coral na Estação Luz. Essa alteração pode resultar em um aumento no tempo total de viagem e complicar o deslocamento diário dos usuários que atualmente se beneficiam de um trajeto direto.

A CPTM também destacou que após a descontinuação do Serviço 710, a Linha 10-Turquesa passará a operar apenas no trecho entre Luz e Rio Grande da Serra. Para os passageiros desembarcando na Estação Palmeiras-Barra Funda pela Linha 7-Rubi, estarão disponíveis opções de integração com o Expresso Aeroporto, além das linhas 11-Coral e 3-Vermelha.

A concessão da Linha 7-Rubi à iniciativa privada sob a administração da Tic Trens, parte do Grupo Comporte, está programada para acontecer em novembro deste ano e também contribuirá para essas mudanças.

Adicionalmente à exigência de novas baldeações, o término do Serviço 710 pode influenciar na qualidade dos trens utilizados. A Tic Trens deverá assumir a frota atual de modelos 9500 do Serviço 710, enquanto as linhas concedidas à iniciativa privada – incluindo as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade – contarão com os modelos mais modernos 8500. A CPTM ainda não confirmou se haverá retorno das composições mais antigas, como as séries 7000 e 2070, que não possuem sistemas de circulação interna entre os vagões.

No contexto das concessões ferroviárias, a Linha 10 será o último ramal da CPTM transferido à iniciativa privada neste ciclo. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou durante visita a Santo André em abril de 2024 planos para reativar a Estação Pirelli, fechada desde 2006. Ele revelou que o governo pretende realizar a concessão da Linha 10-Turquesa juntamente com a construção da nova Linha 14-Ônix, que conectará o Grande ABC ao bairro Bonsucesso em Guarulhos. “Estamos buscando concretizar a concessão da Linha 10 junto com a Linha 14 em 2025“, declarou Tarcísio.