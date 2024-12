Moana 2 se destaca com a 3ª maior estreia de 2024 no Brasil

A mais recente animação da Disney, “Moana 2”, alcançou feitos impressionantes nas bilheterias globais, estabelecendo novos recordes para o estúdio. No Brasil, o filme se destacou como a maior estreia de uma animação da Disney, superando até mesmo o sucesso de “Frozen 2”.

Durante seu fim de semana de estreia em território brasileiro em 2024, “Moana 2” conquistou a terceira posição entre as maiores bilheterias do período, arrecadando quase R$ 46 milhões e atraindo mais de 2 milhões de espectadores. Este desempenho garantiu à animação o primeiro lugar no ranking nacional daquele final de semana.

O cinema nacional também marcou presença significativa com “Ainda Estou Aqui”, que ocupou a segunda posição nas bilheterias brasileiras, somando R$ 5,7 milhões naquele período. Desde sua estreia em 7 de novembro, a adaptação do livro de Marcelo Rubens Paiva já acumulou mais de R$ 47 milhões e foi vista por mais de 2 milhões de pessoas.

O sucesso de “Moana 2” não se restringiu ao Brasil. Lançado nos Estados Unidos na quarta-feira (27), véspera do feriado de Ação de Graças, o filme rapidamente atingiu uma bilheteria global de US$ 386 milhões (aproximadamente R$ 2,3 bilhões), consolidando-se como a maior estreia mundial para uma animação da Disney.

Completando o top 5 nas bilheterias brasileiras daquele final de semana estavam “Gladiador 2” com R$ 4,4 milhões, “Wicked” com R$ 4 milhões e “Venom: A Última Rodada” que arrecadou R$ 615 mil.