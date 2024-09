Mitsubishi Pajero Sport linha 2025 – Novas trilhas

O Pajero Sport chega à linha 2025. Considerado pela Mitsubishi como o mais avançado utilitário esportivo de sua história, o SUV médio produzido na fábrica da HPE Automotores, em Catalão (GO), apresenta uma proposta ousada: elevar a “régua” do segmento de 4×4 disponíveis no mercado brasileiro. O Pajero Sport chega nas versões HPE, com preço de R$ 349.990, seguida pela HPE-S, a R$ 379.990, pelas topos de linha Legend, a R$ 419.990, e Legend Black, a R$ 425.990.

Lançado em 1982, o Pajero é uma espécie de símbolo japonês no mundo 4×4 e de competição off-road – com 12 vitórias no Rali Dakar –, dando origem a variações como Sport, Full, Pinin, Mini e Júnior. Para manter o legado do Pajero no Brasil, coube para o país a variante Sport. Com denominação emprestada pelo “leopardus pajeros” – nome científico em latim para o gato dos pampas ou gato palheiro, um felino de grande porte sul-americano –, o SUV é chamado de Shogun no Reino Unido e no Japão e de Montero em alguns países de língua espanhola e na América do Norte. Para o resto dos mercados, incluindo o Brasil, é “Pajero” mesmo.

A linha 2025 do Pajero Sport traz grade dianteira remodelada com novos grafismos e um novo padrão de malha para a porção central. Esses elementos são realçados pelo acabamento em preto brilhante e prata acetinado. A configuração Legend tem retrovisores, maçanetas e a moldura da tampa traseira na mesma cor da carroceria, que harmoniza com o acabamento em cromado escurecido das molduras dos para-lamas. É equipada com rodas de aro 20 diamantadas com acabamento em verniz fumê. As HPE e HPE-S têm rodas redesenhadas de liga leve de 18 polegadas, grade frontal na cor prata acetinado e com o novo conjunto do “skid plate” (dianteiro e traseiro) no mesmo tom, enquanto retrovisores, maçanetas e a moldura da tampa traseira são cromados de série. A linha Pajero Sport 2025 conta com quatro opções de cores externas: branco perolado White Diamond, cinza Graphite Gray Metallic, o clássico preto Jet Black Mica e a nova tonalidade prata Blade Silver Metallic.

A Legend Black foi introduzida na linha Pajero Sport 2024 como uma série limitada. No entanto, por conta da grande aceitação pelo público, a marca dos três diamantes decidiu torná-la uma configuração definitiva na linha 2025. A versão topo de linha do SUV de sete lugares da Mitsubishi Motors traz o luxo e a exclusividade da marca japonesa. Além de incorporar todos os itens de série da Legend, a “top” tem diferenciais que a tornam mais sofisticada. A Legend Black é vendida apenas na cor Jet Black Mica e tem sistema de aquecimento para os dias frios e bancos com revestimento com tecnologia que evita a absorção de raios ultravioleta.

O interior da linha Pajero Sport 2025 foi atualizado com a proposta de oferecer uma experiência premium a bordo. Uma das mudanças mais evidentes está na adoção de um novo volante multifuncional redesenhado com três raios. Os sete bancos receberam revestimento em couro premium com duas opções de cores: preta ou bege. Os ocupantes das duas primeiras fileiras contam com ajuste elétrico e sistema de aquecimento. O mesmo acabamento é adotado em detalhes das portas, no painel e no console central, criando um ambiente sofisticado. No painel de instrumentos, a Legend recebeu um novo cluster digital de 8 polegadas em TFT de alta definição, com novos grafismos e mais intuitivo, com mais conectividade e facilidade para o motorista. Nas variantes iniciais, o interior ganhou acabamentos em prata.

Com 4,78 metros de comprimento, 1,81 metro de largura, 1,80 metro de altura e 2,80 metros de distância de entre-eixos, todas as versões da linha Pajero Sport 2025 têm o motor 2.4 Mivec turbodiesel, feito em alumínio, com 190 cavalos de potência a 3.500 rotações por minuto e 43,9 kgfm de torque a 2.500 giros. O sistema de transmissão automático de 8 velocidades proporciona conforto em velocidade de cruzeiro, mantendo baixa rotação e economia de combustível. As marchas podem ser trocadas por intervenção do motorista em “paddles shifters” localizados atrás do volante. Com esse conjunto, o Pajero tem aceleração de zero a 100 km/h em 12,3 segundos, podendo chegar à velocidade máxima de 180 km/h.

A linha Pajero Sport está preparada para enfrentar qualquer tipo de terreno. O sistema Super Select 4WD-II oferece quatro modos de operação, incluindo a reduzida. Por meio de um seletor no console central, o motorista pode escolher o melhor ajuste, sendo eles: “2H” – para estradas e vias públicas, com desempenho suave e economia de combustível -, “4H” – para estradas e pisos irregulares, incluindo asfalto, serra e chuva, com o sistema distribuindo automaticamente a tração entre os eixos –, “4HLc” – para terreno acidentado com superfícies de baixa aderência – e “4LLc” – para subidas ou descidas íngremes, rochas, areia e lama. O Pajero 2025 tem o ainda o “Off-Road Mode”, para as aventuras fora-de-estrada mais severas. O SUV conta com quatro modos de direção quanto ao piso: “Gravel” (cascalho), “Mud/Snow” (lama e neve), “Sand” (areia) e “Rock” (pedra). Cada modo tem uma configuração específica e todos são capazes de otimizar a tração para cada tipo de piso, alterando automaticamente a potência do motor e ajustando transmissão, sistema de freios e os controles de estabilidade e de tração.Para facilitar nas trilhas, informações exibidas no painel de instrumentos mostram como cada roda está atuando individualmente. O SUV oferece o bloqueio do diferencial do eixo traseiro, o Hill Start Assist System -– assistente de partida em rampa – e o sistema Adaptive Hill Descent Control – mantém a velocidade do veículo constante em descidas íngremes, dispensando o acionamento do pedal de freio. Já para a segurança rodoviária, o Pajero 2025 se fortifica com os freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD), piloto automático inteligente, alerta de pontos cegos, o Brake Override System – monitora constantemente a ação do freio e do acelerador –, o Forward Collision Mitigation – sistema de frenagem autônoma – e o sistema de prevenção de aceleração involuntária – se o motorista errar os pedais ou a posição do câmbio, reduz a potência do motor para evitar colisões. Há ainda o Trailer Stability Assist, que estabiliza o conjunto trailer/veículo quando o fenômeno de “serpenteamento” for detectado. O Pajero Sport 2025 tem sete airbags – dois dianteiros, dois laterais dianteiros, dois tipo cortina, incluindo a terceira fileira de bancos, e um para os joelhos do motorista.