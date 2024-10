Mitsubishi Motors fornece carros de apoio para o Grande Prêmio de São Paulo 2024

A Mitsubishi Motors anuncia sua presença no Grande Prêmio de São Paulo 2024, um dos eventos mais aguardados do ano pelos amantes do automobilismo que acontece neste fim de semana no Autódromo de Interlagos. Em uma demonstração de seu compromisso com o esporte a motor, a marca disponibilizou 46 veículos de apoio para o evento, garantindo suporte logístico, transporte de equipes e convidados, além de mobilidade durante as atividades da corrida.



Os modelos fornecidos pela Mitsubishi Motors incluem 39 picapes L200 Triton Sport, um Eclipse Cross e um Pajero Sport. Os modelos serão fundamentais para assegurar a eficiência e a segurança durante a realização de todo evento, sendo amplamente utilizados nas movimentações dentro e fora do Autódromo de Interlagos.



E, com o apoio da concessionária Brabus, foram disponibilizados ainda três SUVs Pajero Sport para shuttle de convidados Heineken, enquanto duas picapes L200 Triton Sport foram designadas para o uso do staff da cervejaria durante o evento.



“O Grande Prêmio de São Paulo é um dos momentos mais importantes do calendário de corridas da categoria, e participar dele como fornecedora oficial de veículos de apoio reforça o nosso compromisso com o esporte motor. Além disso, já estamos nos familiarizando com Interlagos por conta de nossa volta à Stock Car em 2025, maior categoria do automobilismo brasileiro”, afirma o Gerente de Marketing da Mitsubishi Motors, Marcelo Benaci.



Além de marcar presença no circuito com carros para a organização, a marca dos três diamantes também contará com a exposição do SUV topo de linha Eclipse Cross HPE-S S-AWC.



O Grande Prêmio de São Paulo atrai fãs de automobilismo de todo o mundo e é uma etapa fundamental no campeonato. O evento promete ser um sucesso, sendo aguardadas mais de 200 mil pessoas que irão visitar o Autódromo de Interlagos para ver de perto pilotos e carros da categoria de elite do automobilismo mundial.

Sobre a HPE Automotores

No mercado desde 1991, a HPE Automotores do Brasil é a representante oficial das marcas Mitsubishi Motors e Suzuki no País. Para a HPE, ser 4×4 é um estilo de vida.