Mitos e verdades sobre consórcio

Em 2023, o sistema brasileiro de consórcios movimentou R$ 316,7 bilhões, registrando um crescimento de 25,6% em comparação ao ano anterior, conforme dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac). O viés de alta continua em 2024, com um aumento de 4,7% nas vendas de cotas nos primeiros quatro meses do ano.

Em entrevista exclusiva com Edemilson Koji Motoda, presidente do Grupo KSL, ele esclarece os principais mitos e verdades sobre os consórcios, desmistificando a modalidade e destacando seus benefícios como uma opção inteligente de investimento.

Consórcio é só para quem não tem condições de financiar?

Mito: O consórcio é uma opção atraente para todos os perfis de consumidores, desde aqueles que preferem evitar juros elevados até investidores que buscam planejamento financeiro de longo prazo. “O consórcio oferece vantagens tanto para quem deseja adquirir um bem sem pressa quanto para quem vê na modalidade uma forma eficiente de poupar e investir”, afirma Edemilson Koji Motoda.

O consórcio é um investimento arriscado?

Mito: O consórcio é regulamentado pelo Banco Central e as administradoras autorizadas operam sob rígidas normas, o que garante segurança ao participante. Além disso, com a possibilidade de ofertar lances, o consorciado pode tentar adiantar a contemplação. “Com um bom planejamento e escolha de uma administradora confiável, o consórcio se torna uma opção segura e estratégica para realizar sonhos e objetivos”, destaca Motoda.

Participar de um consórcio significa esperar muito tempo para ser contemplado?

Mito: Embora a contemplação por sorteio faça parte do processo, muitos consorciados utilizam lances para antecipar a aquisição do bem ou serviço desejado. Essa flexibilidade permite que o consórcio se adeque a diferentes necessidades, sejam elas de curto, médio ou longo prazo. “O consórcio é uma ferramenta que se molda às metas do participante, proporcionando um planejamento financeiro eficiente”, acrescenta o presidente do Grupo KSL.

Consórcio é complicado e cheio de burocracias?

Mito: Na verdade, o consórcio é conhecido por sua simplicidade e transparência. Ao aderir a um grupo de consórcio, o participante conta com o suporte da administradora para todo o processo, desde a escolha do plano até a contemplação. “A simplicidade do consórcio é um dos seus maiores atrativos, permitindo que qualquer pessoa, com um bom planejamento, alcance seus objetivos sem complicações”, comenta Motoda.

O consórcio é vantajoso financeiramente?

Verdade: O consórcio pode ser uma escolha financeiramente vantajosa, especialmente em comparação com outras formas de aquisição, como o financiamento. As taxas de administração são menores que os juros aplicados em financiamentos tradicionais, o que pode resultar em economia significativa ao longo do tempo. “O consórcio é uma escolha inteligente para quem deseja adquirir um bem ou serviço sem os altos custos associados ao crédito”, conclui Motoda.

O consórcio continua sendo uma ferramenta eficaz para alcançar objetivos pessoais, profissionais e familiares, comprovando-se uma das melhores opções no cenário econômico atual.