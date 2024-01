Mitos e verdades sobre a saúde no verão

À medida que as temperaturas aumentam, muitos buscam estratégias para se manterem saudáveis e em forma. O Dr. Thiago Viana, médico do esporte e nutrólogo, esclarece alguns dos mitos e verdades mais comuns associados à estação mais quente do ano.

Exercícios e calor: é uma combinação para perda de peso?

Mito. A prática de exercícios sob calor intenso resulta em perda de água, mas não de gordura, e pode ser perigosa devido ao risco de desidratação e complicações à saúde. Uma rotina de exercícios equilibrada, combinada a uma dieta balanceada, é o caminho recomendado para a perda de peso sustentável.

O verão acelera o metabolismo?

Verdadeiro, mas com ressalvas. O corpo pode gastar mais energia para se resfriar, porém, esse efeito é mínimo e não deve ser considerado como forma de queima calórica expressiva, afirma Dr. Viana.

Alimentos picantes refrescam o corpo?

Mito. Apesar de induzirem o suor, que pode dar uma sensação de frescor, alimentos picantes não reduzem a temperatura interna do corpo. Para combater o calor, a hidratação e o consumo de alimentos ricos em água são mais eficientes, explica o Dr. Viana.

Dormir no frio auxilia na recuperação muscular?

Verdade. O médico confirma que temperaturas mais baixas durante o sono podem melhorar a qualidade do descanso e, consequentemente, a recuperação muscular.

Sauna para ‘desintoxicação’ pós-excessos alimentares?

Mito. A sauna provoca suor e perda de minerais, mas não é eficaz na desintoxicação alimentar, um processo natural gerido pelo fígado e rins.

Bebidas ‘detox’ aceleram o metabolismo?

Mito. Tais bebidas podem ser nutritivas, mas não há evidência científica de que aceleram o metabolismo ou promovam perda de peso significativa.

Jejum intermitente é solução para perda de peso?

Mito. O jejum intermitente pode funcionar para alguns, mas não é adequado para todos, sendo essencial considerar as particularidades de cada indivíduo.

Concluindo, o Dr. Thiago Viana enfatiza a importância de abordagens individualizadas para a saúde e bem-estar, especialmente durante o verão.