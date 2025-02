Mitos e verdades sobre a creatina

Um estudo colaborativo de alcance internacional, que contou com a participação de pesquisadores brasileiros, revisou uma série de investigações científicas relacionadas ao suplemento alimentar conhecido como creatina. Os resultados dessa pesquisa foram divulgados no Journal of the International Society of Sports Nutrition, trazendo à tona tanto mitos quanto verdades acerca da substância, e enfatizando sua segurança quando consumida nas dosagens recomendadas.

De acordo com informações do Hospital Albert Einstein, a creatina é um aminoácido que o organismo humano produz naturalmente e que também pode ser obtido por meio de alimentos, especialmente carnes e peixes. A suplementação consiste basicamente na forma concentrada desse composto, frequentemente encontrada em pó, que deve ser diluído em água antes do consumo.

Este suplemento é amplamente recomendado para atletas que buscam aprimorar seu desempenho físico e promover o aumento da massa muscular.

Desmistificando o uso da creatina

A pesquisa analisada pelos cientistas destaca a eficácia da creatina na melhoria do desempenho esportivo, particularmente em atividades de alta intensidade como futebol, basquete e vôlei. A revisão científica refutou várias alegações infundadas associadas à suplementação da creatina, incluindo temores de que poderia causar câncer, danos renais ou hepáticos, câimbras, calvície ou hipertensão. Contudo, alguns efeitos ainda carecem de mais estudos para avaliar potenciais benefícios terapêuticos e o uso durante a gestação.

Em entrevista ao Jornal da USP, Hamilton Roschel, professor na Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (USP) e coautor do artigo, ressaltou que os benefícios da creatina vão além do desempenho atlético. “A substância está sendo investigada em diferentes contextos, incluindo saúde óssea e cognição”, afirmou.

Além disso, a creatina pode ser indicada para idosos ou indivíduos em recuperação pós-internação que enfrentam sarcopenia, que é a perda de massa muscular.

Quem pode consumir creatina?

Embora a creatina seja segura para a maioria dos adultos saudáveis, seu uso não é recomendado para crianças, adolescentes, gestantes e lactantes, assim como para pessoas com problemas renais graves ou histórico de alergia ao suplemento. A inclusão deste composto na dieta deve ser supervisionada por um profissional qualificado, como um nutricionista.

A suplementação deve ser acompanhada por um regime regular de exercícios físicos. O uso isolado da creatina sem atividade física pode resultar em inchaço corporal, conforme relatado pelo Hospital Albert Einstein. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sugere uma ingestão diária de 3 gramas.

Dentre os mitos que foram desmistificados pela pesquisa está a crença de que a creatina poderia prejudicar as funções renais ou hepáticas. Segundo o professor Bruno Gualano da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP), “a literatura científica demonstra que a suplementação em doses seguras não afeta adversamente esses órgãos”.