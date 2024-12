Mitos da alimentação que devem ser esquecidos

As práticas alimentares que ganharam destaque nas redes sociais em 2024 têm gerado discussões acaloradas entre especialistas em saúde. Entre as propostas mais controversas estão dietas extremas, como o consumo de 20 ovos por dia para emagrecimento rápido, o uso de suco de babosa para controle glicêmico e a adoção da cúrcuma como anti-inflamatório, além da eliminação do glúten da dieta.

Segundo profissionais da área, é fácil criticar essas tendências, mas difícil é reconhecer os poucos aspectos positivos que possam existir nelas. Muitas dessas dietas prometem resultados milagrosos, mas frequentemente resultam em efeitos prejudiciais à saúde, segundo alertam os nutricionistas.

Ney Felipe Fernandes, nutricionista e educador, destaca a proliferação de informações contraditórias nas redes sociais, que geram confusão tanto em profissionais quanto em leigos. “A avalanche de dados pode ser avassaladora e muitas vezes desinformativa”, afirma.

O Impacto do Verão nas Pesquisas

A ferramenta Google Trends revelou que a busca por “dieta” aumenta significativamente nos meses que antecedem o verão. As pesquisas relacionadas a emagrecimento revelaram um interesse crescente por soluções rápidas, como o “caldo de ossos”, “chá de alho” e desafios alimentares extremos.

Juliana Saldanha, nutricionista da Abeso, observa que a busca por alternativas drásticas afasta os indivíduos de métodos sustentáveis e saudáveis para a perda de peso. “Resultados rápidos são frequentemente seguidos pelo efeito sanfona”, alerta Saldanha.

A Dieta do Ovo: Uma Abordagem Questionável

A chamada dieta do ovo surgiu no exterior em 2023 e rapidamente se popularizou no Brasil após a influencer Virgínia Fonseca divulgar sua adesão. A proposta consiste na ingestão de 20 ovos cozidos diariamente durante dez dias, com um limite máximo de 900 calorias diárias.

Embora a clara do ovo contenha albumina, uma proteína essencial, seu consumo excessivo pode ser nocivo. Carolina Rocha Betônico, endocrinologista e membro da SBEM, alerta sobre os riscos associados a dietas extremas. “Uma alimentação equilibrada é fundamental para garantir a ingestão adequada de nutrientes”, enfatiza.

A Controvérsia do Glúten e da Cúrcuma

A demonização de alimentos como o glúten e a glorificação de ingredientes como a cúrcuma marcaram o ano nas mídias sociais. Enquanto o glúten foi considerado um vilão sem fundamento científico claro, a cúrcuma ganhou status de superalimento devido às suas supostas propriedades benéficas.

Betônico esclarece que somente indivíduos com doenças específicas, como a doença celíaca, precisam eliminar o glúten da dieta. A médica adverte que não existe um único alimento capaz de prevenir todas as doenças e que uma alimentação equilibrada é essencial para uma boa saúde.

O Uso do Vinagre de Maçã e do Suco de Babosa

O vinagre de maçã emergiu como uma tendência em 2024 como um potencializador de emagrecimento. Entretanto, seu consumo excessivo pode causar problemas dentários e gástricos. Já o suco de babosa foi promovido como eficaz no controle dos níveis glicêmicos; no entanto, Betônico ressalta que não há evidências científicas robustas que sustentem esse benefício.

Uma Abordagem Sustentável à Saúde

Os especialistas concordam que o acompanhamento individualizado é crucial para quem busca perder peso de forma saudável. Fernandes defende que é fundamental promover educação nutricional constante e combater mitos alimentares. A Abeso reforça a importância do suporte profissional no processo de emagrecimento.

Saldanha conclui afirmando que a reeducação alimentar deve ser parte integrante do processo: “É necessário ensinar aos pacientes não apenas o que comer, mas também como incorporar hábitos saudáveis ao seu cotidiano”.