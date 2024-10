Mistérios e diversão invadem o Miramar Shopping em salas temáticas, a partir de hoje (1º)

Mistério, investigação e diversão vão fazer a cabeça de quem passar pelo Miramar Shopping. Para celebrar o Dia das Crianças, a partir de hoje (1º), diversos enigmas da Escape Room Santos invadem o 2º piso do empreendimento. Até o dia 13, a criançada pode curtir desafios estimulantes e desvendar situações misteriosas de forma gratuita no shopping. A diversão acontece de segunda a sábado, das 10h20 às 21h40, e aos domingos e feriados, das 12h20 às 21h40.

Com diversos temas curiosos, a brincadeira terá sessões de até 20 minutos com grupos de, no máximo, sete pessoas. Caso as sessões do dia estejam esgotadas, o agendamento fica disponível para a próxima data. Os pais ou responsáveis devem acompanhar a criança durante toda a brincadeira.

Serão três salas imersivas com experiências totalmente interativas. Uma delas tem como tema o “Resgate do Tesouro do Banco”, onde os “jovens detetives” recebem pistas para descobrirem a localização do tesouro perdido antes que o banco feche para sempre. Para isso, eles precisam vencer as disputas apresentadas de forma estratégicas.

No espaço, o público também encontra o “Laboratório Mágico”, onde ciência e magia se unem para divertir a garotada. Em 20 minutos, os jogadores precisam descobrir como produzir uma poção estabilizadora, decifrar feitiços e solucionar um enigma místico para impedir que o local exploda.

A tecnologia também faz parte da brincadeira. No “Derrote o Hacker Gamer”, os jogadores precisam enfrentar desafios digitais, resolver enigmas e completar minigames para derrotar um vírus de uma invasão em um jogo popular.

Para dar play no game é fácil, basta os pais ou responsáveis realizarem o agendamento prévio da criança no local. A ação é uma parceria entre o Miramar Shopping e a Escape Room Santos.

“Estamos muito entusiasmados com esta ação no shopping. Enquanto planejamos, pensamos em presentear as crianças com algo inovador, atrativo e que estimule os conhecimentos. No Miramar Shopping, sempre unimos a aprendizagem e a diversão para estimular as crianças e os adolescentes a pensar”, diz Mayara Nogueira, gerente de marketing do mall.

Presentes

Com a proximidade do Dia das Crianças, no próximo dia 12, os lojistas começam a ficar otimistas. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista e Vale do Ribeira (Sincomércio-BSVR), a grande parte dos consumidores planeja gastar, em média, R$ 200.

Atendendo ao pedido das crianças, a preferência são os brinquedos (82%), em seguida roupas (65%), calçados (61%), artigos eletrônicos (42%), artigos de informática (39%) e artigos esportivos (22%). No Miramar Shopping, o que não faltam são variedades que englobam os objetos desejados para presentear a garotada.

O shopping está localizado na Rua Euclides da Cunha, 21 – Gonzaga, Santos.

Serviço

Dia das Crianças: Escape Room Santos

Quando? 01/10 a 13/10

Horários: Segunda a sexta: das 10h20 às 21h40

Domingo e feriado: das 12h20 às 21h40.

Onde? 2º Piso – Miramar Shopping: Rua Euclides da Cunha, 21 – Gonzaga

Entrada Gratuita