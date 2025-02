Mistério da Mãe desaparecida em ‘Volta por Cima’ ganha novos elementos

Na trama da novela “Volta por Cima”, um novo enigma surge envolvendo o personagem Marco, que, após descobrir que é filho de Rodolfo (interpretado por José de Abreu), se vê impelido a desvendar a identidade de sua verdadeira mãe. Este mistério começa a tomar forma durante um diálogo entre Marco e seu irmão Gerson (Enrique Diaz), onde uma conversa aparentemente casual traz à tona revelações surpreendentes.

Enquanto os irmãos discutem o assunto, um jardineiro que trabalha na residência decide intervir, adicionando uma camada de intriga ao enredo. “Eu queria dizer pro senhor deixar pra lá isso de querer saber sobre a sua mãe. Eu tô nessa casa há muito tempo. E eu vi a sua mãe nesse jardim”, declara o funcionário, sugerindo que há mais do que aparenta nesta busca pela verdade.

Persistente em sua investigação, Marco pressiona o jardineiro, que acaba revelando uma pista significativa: “Só lembro que ela era muito bonita. Lembro também que ela era do Sul. Ruth… Ela se chamava Ruth”, diz o homem, oferecendo um nome que pode ser crucial para a busca do protagonista.

Animado com a nova informação, Marco apressa-se para compartilhar sua descoberta com Belisa (Betty Faria), que também possui conexões com o passado misterioso. “Essa Ruth era uma mulher muito bonita, trabalhava num cassino clandestino, se eu não me engano, em Ramos. Meu pai jogava lá e, às vezes, eu ia buscá-lo nesses lugares”, revela Belisa, entrelaçando suas memórias com as pistas de Marco.

A novela “Volta por Cima”, escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado às 19h30 na TV Globo. Os espectadores podem acompanhar essa intrigante jornada em busca da verdade materna e outras reviravoltas emocionantes no desenrolar da história.

Para os fãs da trama, um resumo completo dos capítulos está disponível para consulta.