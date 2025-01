Missões internacionais de SP geram R$ 725 milhões em potencial de negócios

O programa Creative SP, parceria da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e da InvestSP (agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico), levou 103 empresas ao exterior no ano passado, gerando recorde de R$ 725 milhões em negócios e movimentando 6.448 empregos diretos e indiretos.

O número é superior a 2023, quando foram nove missões internacionais e 80 empresas participantes, com R$ 404 milhões em potencial de negócios, resultantes de um investimento de R$ 4,7 milhões.

“As empresas paulistas têm um enorme potencial para gerar negócios e estabelecer parcerias ao redor do mundo. Com o CreativeSP, estamos levando São Paulo para o cenário internacional. As missões representam oportunidades valiosas de troca, que não apenas impulsionam negócios, mas também ampliam horizontes e fortalecem a cultura paulista. Estamos crescendo ano após ano e queremos seguir nesse caminho, garantindo que o Governo de São Paulo seja cada vez mais presente e eficaz no desenvolvimento das empresas do estado”, afirma Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Em 2024, o CreativeSP esteve no Festival de Cinema de Berlim (Alemanha), no South by Southwest (EUA), na Game Developers Conference (EUA) e nos festivais de Cinema e Publicidade de Cannes (França), no Fringe (Escócia), na Gamescom (Alemanha), Feira do Livro de Frankfurt (Alemanha), Worldwide Music Expo-WOMEX (Inglaterra) e Ventana SUR (Uruguai). E o edital de chamamento para as ações do primeiro semestre de 2025 já está disponível: https://www.investe.sp.gov.br/exporte/creative-sp/edicao-2025/

São Paulo no SXSW

O grande destaque entre as missões do CreativeSP neste ano foi a realização de uma ação inédita no South by Southwest (SXSW), maior evento de inovação do mundo que aconteceu entre os dias 8 e 16 de março, em Austin, nos EUA. O Governo de SP levou para o evento a Casa São Paulo, uma estrutura imponente, localizada em frente ao hangar principal do evento. O foco da ação foi promover São Paulo como o principal polo de inovação e economia criativa da América Latina, além de atrair investimentos estrangeiros.

Mais de 10 mil pessoas, de 52 nacionalidades, passaram pela Casa. Diversos nomes renomados estavam entre os visitantes, como a futurista e especialista em tendências tecnológicas, Amy Webb, que foi uma das palestrantes mais aguardadas do evento. Além dela, a renomada artista e ativista cultural, Maria Paula, o designer e criador de marcas icônicas, Fred Gelli, e o músico e produtor de eventos culturais, Zé Ricardo, também foram conhecer o espaço.

O Governo de SP já confirmou que a São Paulo House voltará ao SXSW em 2025, com anúncio de novos espaços que serão incorporados, além da ampliação daqueles que se destacaram. Com isso, o foco é promover mais possibilidades de geração de negócios e de visibilidade para as empresas e as ações do Estado.

Sobre o programa

O CreativeSP oferece um reembolso máximo de US$ 3 mil em despesas elegíveis, para custear até 50% dos gastos das empresas selecionadas com a viagem. O programa ainda promove eventos de networking durante as missões e oferece ações de consultoria, monitoramento de resultados e acompanhamento pós-evento. Além da geração de negócios, a iniciativa busca promover São Paulo no cenário internacional, incentivar a troca de conhecimentos e atrair investimento estrangeiro para o Estado.

