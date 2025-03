Oeiras Valley: a iniciativa que conecta Portugal e Brasil no cenário empresarial global

Quem atua nas indústrias criativas, no setor de empreendedorismo ou em tecnologia certamente já ouviu — ou ainda vai ouvir — falar de Oeiras Valley, projeto que vem se consolidando como o “Vale do Silício de Portugal”. A iniciativa tem como objetivo posicionar o município de Oeiras, localizado a cerca de 20 quilômetros de Lisboa, no cenário empresarial global.

De olho no crescente interesse dos empresários brasileiros pelo mercado português, a Câmara Municipal de Oeiras e a Oeiras Valley Investment Agency (OVIA) está promovendo, entre os dias 17 e 22 de março, uma missão empresarial no Brasil. A programação inclui agendas estratégicas em três dos principais centros econômicos do país: São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Entre as lideranças que compõem a delegação destacam-se o vice-presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Francisco Rocha Gonçalves, e o Presidente do Conselho de Administração da OVIA, António Martins da Cruz, acompanhados de vice-presidentes, diretores, associados e parceiros. Filho de portugueses, o advogado Adriano Machado é representante oficial do Oeiras Valley no Brasil. Especialista em direito empresarial e sócio do escritório Pinto Machado, ele já conduziu missões empresariais também em Portugal e em Cabo Verde.

Agenda em São Paulo

As atividades em São Paulo tiveram início nesta terça-feira (17), com uma visita da comitiva ao Consulado Geral de Portugal, para debater temas como investimento e cooperação econômica entre os países.

Participaram do evento a delegação do Oeiras Valley – integrada pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Francisco Rocha Gonçalves, e o presidente do Conselho de Administração da OVIA, António Martins da Cruz, e vice-presidentes, diretores, associados e parceiros – , além do Cônsul-Geral de Portugal na cidade, o Embaixador António Pedro da Vinha Rodrigues da Silva, acompanhados pelo advogado Adriano Machado, representante oficial do Oeiras Valley no Brasil.

No mesmo dia, foi realizado um evento exclusivo na Câmara Portuguesa de Comércio de São Paulo, reunindo empresários, investidores e representantes do setor público para um networking estratégico e troca de experiências. A agenda em São Paulo, encerra-se nesta quarta-feira (18) com uma rodada de negócios entre investidores brasileiros e portugueses, criando novas parcerias e iniciativas empresariais.

Espírito Santo no Roteiro

No dia 19 de março, a delegação desembarca no Espírito Santo para um almoço com importantes lideranças políticas e empresariais do estado. Estarão presentes o governador Renato Casagrande, o vice-governador Ricardo Ferraço e o secretário de Desenvolvimento Sérgio Vidigal, além de nomes de destaque do setor empresarial, como Amós Souza, cônsul honorário de Portugal; Alvimar Pinto, presidente da Câmara de Negócios de Portugal no ES; Paulo Baraona, presidente da FINDES; Fabrício Tristão, presidente do Centro do Comércio do Café do ES; Sidemar Acosta, presidente do SINDIEX; Cesar Pinto, diretor de Relações Institucionais da Fecomércio; Renan Chieppe, presidente da Fetransporte; e Maely Coelho, CEO da Medsenior Saúde.

Após o almoço, a comitiva visita a Federação das Indústrias do Espírito Santo (FINDES), onde serão discutidas novas possibilidades de investimento e parcerias entre empresários capixabas e portugueses. O Embaixador António Martins da Cruz, presidente da OVIA, liderará a programação em Vitória.

Missão no Rio de Janeiro

As atividades no Rio de Janeiro começam no dia 20 de março, com um encontro na FIRJAN – Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, para debater iniciativas de cooperação empresarial. Em seguida, haverá uma reunião no Consulado de Portugal no Rio, com foco no fortalecimento das relações comerciais e diplomáticas.

Durante o almoço, oferecido pela Cônsul-Geral de Portugal no Rio, a Embaixadora Gabriela Soares de Albergaria, a delegação aprofundará discussões sobre investimentos e futuras parcerias. Na parte da tarde, o grupo será recebido pela secretária de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (SEDEICS) do Estado do Rio de Janeiro, Fernanda Curdi, e pelo presidente da Invest.Rio, Sidney Levy, no Palácio Guanabara. Na ocasião, serão apresentadas iniciativas de estímulo ao empreendedorismo e oportunidades de intercâmbio econômico entre Oeiras e o Rio de Janeiro.

No dia 21 de março, a delegação tem um encontro marcado com o Prefeito do Rio, Eduardo Paes, para tratar de cooperação bilateral e de novos investimentos nos setores tecnológico e criativo. A programação inclui ainda uma visita ao Real Gabinete Português de Leitura, símbolo da histórica ligação entre Brasil e Portugal, além de um painel de debates na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), onde especialistas e empresários discutirão as oportunidades de negócios no ecossistema inovador do Oeiras Valley.

Quem Lidera a Missão

A Missão Oeiras Valley é liderada pelo advogado e especialista em direito empresarial Adriano Machado, sócio do escritório Pinto Machado. Filho de portugueses, Machado é conselheiro da Câmara de Comércio Brasil-Portugal e representa o Oeiras Valley no Brasil, já tendo conduzido missões empresariais também em Portugal e em Cabo Verde.

O propósito da missão é promover o intercâmbio de informações e boas práticas, destacar as vantagens competitivas do ecossistema de negócios de Oeiras e fomentar a criação de parcerias estratégicas.

Oeiras: Um Polo Global de Inovação

Oeiras já se destaca no cenário internacional como referência nos setores de ciência e tecnologia. Abriga centros de pesquisa de renome mundial e parques empresariais como o TagusPark e o Lagoas Park. Com mais de 25 mil empresas instaladas, Oeiras concentra uma das maiores comunidades empresariais da Europa, atraindo gigantes como Google, Dell, Nike, L’Oréal, Pfizer e Johnson & Johnson.

“Estamos criando as condições para transformar Oeiras no maior hub de inovação, criatividade e tecnologia de Portugal. Nosso foco é atrair empresas de base tecnológica, farmacêutica, de nanotecnologia e de investigação oceanográfica, gerando empregos de alto valor agregado. Para isso, a internacionalização da marca Oeiras Valley é fundamental”, afirma Isaltino Morais, Presidente da Câmara Municipal de Oeiras.

O município oferece uma combinação atrativa de infraestrutura de ponta, capital humano qualificado e custos operacionais competitivos. Sua localização estratégica — próxima a Lisboa e ao aeroporto internacional — aliada à alta qualidade de vida, torna Oeiras um destino privilegiado para novos empreendimentos.

Além disso, a cidade investe fortemente em educação e cultura como pilares para uma inovação sustentável. O programa Oeiras Educa estreita laços entre escolas, famílias e a comunidade, enquanto uma vibrante cena cultural posiciona Oeiras como um dos principais polos artísticos e criativos de Portugal.

Até 2026, Oeiras projeta investir 400 milhões de euros em iniciativas voltadas para dinamização econômica, educação, habitação, meio ambiente e inteligência territorial, consolidando sua posição como epicentro da inovação em Portugal.