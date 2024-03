Missão do Reino Unido destaca transparência do Brasil em relação ao controle da gripe aviária

Grupo esteve em Laboratório credenciado em Descalvado/ Regina d’Arce/SFA-SP

Missão do Reino Unido que esteve no Brasil desde o dia 18 de março encerrou os trabalhos de auditoria do sistema de controle da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) na Superintendência de Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (SFA-SP). Os técnicos visitaram laboratórios, granjas, frigorífico de abate de aves, incubatórios e outras estruturas de controle da doença em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. O trabalho começou no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) no Distrito Federal.

Na reunião final, os auditores destacaram a transparência do Brasil em relação ao controle da doença. O país não registrou casos de gripe aviária em granjas comerciais e tem recebido missões estrangeiras que importam ou têm interesse em importar carne de frango, ovos e material genético avícola brasileiros. No dia 1º de março, uma missão japonesa finalizou trabalho semelhante no país.

Em Santa Catarina o grupo conheceu o Serviço de Defesa Agropecuária da Secretaria de Desenvolvimento Rural e da Agricultura do Estado, executado pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), em Florianópolis, além de propriedades em Forquilhinha e Maracajá e um frigorífico de abate de aves, no município de Forquilhinha.

No Rio Grande do Sul, eles visitaram a SFA-RS, a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) do Estado e o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA) do Mapa em Porto Alegre. O laboratório é vinculado à Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) do Mapa.

Em São Paulo, os quatro auditores estiveram no LFDA de Campinas, em um laboratório credenciado em Descalvado e em um incubatório de avós em Rio Claro. Balazs Toth, Ana Belen Obeso Prieto, Alex Royden e Marco Falchieri disseram sair satisfeitos da auditoria no Brasil. Em seguida, eles vão preparar um documento relatando suas impressões ao governo brasileiro.

A reunião final foi híbrida e contou com técnicos do Mapa diretamente de Brasília, como o diretor do Departamento de Negociações Não-Tarifárias e de Sustentabilidade da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais (SRI), Augusto Billi; do diretor do Departamento de Saúde Animal da SDA, Eduardo de Azevedo; e da coordenadora de Temas Internacionais da SDA, Virgínia Carpi. Em São Paulo, os trabalhos foram acompanhados pela chefe da Divisão de Gestão de Planos de Vigilância do Mapa, Daniela de Queiroz Baptista; pela chefe da Divisão de Gestão de Demandas Internacionais, Eliana Lara; pelo superintendente Guilherme Campos; e pelo chefe da Divisão de Defesa Agropecuária do Mapa em São Paulo, Fabio Paarmann.

A equipe do Mapa destacou o profissionalismo e o profundo conhecimento técnico dos auditores do Reino Unido. Guilherme Campos lembrou que o ministro Carlos Fávaro tem conduzido a gestão com muita determinação, buscando fortalecer as equipes de Defesa Agropecuária, as condições de controle e monitoramento e as parcerias com outras esferas de governo, que são fundamentais para se construir uma rede de proteção.