Missão do Governo de SP para a Feira do Livro de Frankfurt vai injetar R$ 16 milhões no setor cultural

A missão empresarial do Governo de São Paulo para a Feira do Livro de Frankfurt, realizada no último mês de outubro, na Alemanha, deve injetar R$ 16,6 milhões no setor cultural paulista, com a geração de 300 empregos, nos próximos meses. O valor já representa mais da metade do orçamento do programa CreativeSP, que organiza as missões, para os próximos cinco anos.

O número leva em conta a projeção de negócios gerados graças à participação das 10 empresas paulistas selecionadas para o evento: Boom Boom Boocks, AzuCo Publicações, SPVI BOOKS | Editora, Editora Mundaréu, Faro Editorial, Ciranda Cultural Editora e Distribuidora, Primavera Editorial, Afluente Art Editora, VR Editora e Instituto Mojo de Comunicação Intercultural.

Foi a 15ª missão do CreativeSP, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Com os objetivos promover a troca de conhecimento entre empresas do setor de economia criativa, incentivar a geração de negócios e atrair investimento estrangeiro para o Estado, ele leva empresas paulistas para os principais eventos internacionais de setores como audiovisual, literatura, música, tecnologia, games e inovação.

Geração de R$ 2 bilhões em negócios no setor cultural

Após o sucesso do primeiro ano do programa, quando a projeção de negócios passou de R$ 500 milhões, com a geração de mais de oito mil empregos, o Governo de São Paulo anunciou, em outubro, a prorrogação do CreativeSP por mais cinco anos, com um investimento de R$ 33 milhões. Em média, cada real investido pelo poder público gera um retorno de R$ 60 em negócios no setor cultural. Portanto, a expectativa é que a nova fase do programa movimente até R$ 2 bilhões.

O CreativeSP oferece um reembolso máximo de US$ 3 mil em despesas elegíveis, para custear até 50% dos gastos das empresas selecionadas com a viagem. O programa ainda promove eventos de networking durante as missões e oferece ações de consultoria, monitoramento de resultados e acompanhamento pós-evento.

Para 2024, já estão previstas sete missões:

● Berlinale (Alemanha)

● SXSW (EUA)

● Games Developer Conference (EUA)

● Festival de Cannes (França)

● Gamescom (Alemanha)

● Feira do Livro de Frankfurt (Alemanha)

● Web Summit (Portugal)

As regras e as datas de inscrição serão divulgadas em breve no site da InvestSP.