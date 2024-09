Missão da Setur-SP em Roma deve ampliar o número de turistas italianos no Estado

Com o objetivo de promover os destinos turísticos paulistas em um dos países europeus que mais enviam turistas para o Estado, o Governo de São Paulo desembarcou em Roma com a missão de aumentar o fluxo de visitantes vindos da Itália, que neste primeiro semestre do ano registrou crescimento de 21,7% em relação a 2023.

Com pouco mais de 129 mil chegadas de turistas italianos em solo brasileiro no ano passado, sendo mais da metade deles (69.189) por São Paulo, de acordo com a Embratur, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, o estado de São Paulo se destaca pelas fortes raízes de imigrantes italianos, que este ano celebram uma relação de 150 anos.

O secretário Roberto de Lucena, titular da Pasta de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, participou da terceira etapa da série de roadshows Meu Destino é São Paulo, em Roma, para promover destinos e atrativos paulistas, capacitar agentes e operadores de viagem e a divulgar destinos paulistas. A ação teve a participação de 70 agências e operadoras italianas.

Em uma das agendas estratégicas, Lucena e a comitiva paulista estiveram no parlamento italiano e na Embaixada do Brasil para conferir ações desenvolvidas para potencializar o turismo entre os países. Entre elas, uma reunião com empreendedores do setor e com a ITA Airways, com o objetivo de firmar parceria para apresentar São Paulo como um destino diversificado e moderno.

“As operadoras manifestaram grande interesse pelos nossos destinos e consideraram a ação marcante”, disse o secretário. Esta é a primeira vez que São Paulo participa de uma missão internacional para promover o turismo no país. A comitiva paulista teve a participação do Visite São Paulo & Convention Bureau, da Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo e o apoio da Embaixada do Brasil em Roma.

Atualmente, são 35 voos semanais para o país e uma lista de desejos dos viajantes italianos que o Estado atende muito bem: clima ameno, destinos de sol e praia, atrativos culturas, de natureza, hospitalidade e gastronomia de qualidade.

São Paulo no topo

São Paulo lidera a lista de estados com o maior volume de entrada de estrangeiros no país. Por meio de dados da Embratur, Ministério do Turismo e da Polícia Federal foi possível identificar que cerca de 1,1 milhão de viajantes estrangeiros foram recebidos no estado durante o primeiro semestre de 2024. Foram aproximadamente 300 mil turistas a mais do que o Rio de Janeiro, que ocupa o segundo lugar no ranking. São Paulo também se destaca entre os turistas nacionais. Em ranking divulgado pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (BRAZTOA), em parceria com a consultoria Sprint Dados, a capital paulista foi o destino mais vendido pelas operadoras entre as cidades brasileiras. Ainda, houve um forte aumento na venda de pacotes para outros destinos do estado, no interior e em cidades litorâneas.