Missa de sétimo dia de Nahim terá transmissão ao vivo

Segundo comunicado, serão duas missas em homenagem ao cantor Nahim – uma delas com transmissão ao vivo pela internet. “Teremos a missa de sétimo dia na quinta-feira (20), às 18h, na Basílica de Nossa Senhora de Aparecida. Domingo (23), às 19h, na Paróquia São Benedito”, informou o perfil do músico no Instagram.

A cerimônia de quinta-feira poderá ser acompanhada pelo canal da emissora católica TV Aparecida no YouTube.

O caso da morte de Nahim foi registrado como suspeito pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo. A perícia inicial constatou traumatismo craniano e lesão no lado direito do rosto do cantor, frutos de uma provável queda acidental da escada de sua residência.