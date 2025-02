Miss brasileira Júlia de Castro é uma das candidatas a conquistar coroa no Reina Hispanoamericana

No próximo domingo, 9 de outubro, a competidora Júlia de Castro, de 27 anos, natural de Divinópolis, Minas Gerais, está prestes a fazer história ao almejar a sexta coroa brasileira no renomado concurso de beleza Reina Hispanoamericana. A expectativa em torno de sua participação é intensa, especialmente após seu desempenho notável nas etapas preliminares da 33ª edição do evento, que se realiza na Bolívia desde o início do mês.

Júlia, que é modelo e possui formação em engenharia civil, além de estar cursando biomedicina, tem se destacado como uma verdadeira miss de carreira. Sua trajetória em concursos de beleza é extensa; ela já participou de diversas competições e recentemente representou o Brasil no Miss Friendship International 2023, realizado na China, onde conquistou o segundo lugar.

Além disso, Júlia já ostentou títulos como Miss Grand Minas Gerais 2023 e Miss Terra Minas Gerais 2021, e foi princesa do Miss Brasil Café em 2018 e Miss Divinópolis em 2017. Atualmente, ela compete com mais 24 candidatas pela coroa que pertence à peruana Maricielo Gamarra.

A história do Reina Hispanoamericana remonta à sua primeira edição em 1991, quando a paulista Patrícia Godói se tornou a vencedora. Desde então, cinco brasileiras conquistaram o título: Carolina Muller (1995), Cecilia Valarini (2003), Francine Eickemberg (2006) e Vivian Noronha (2008). O Brasil não vê uma nova vitória no concurso há 17 anos.

Embora não seja amplamente conhecido no Brasil, o Reina Hispanoamericana é um evento significativo dentro do circuito latino de concursos de beleza. O certame foi criado para celebrar a estética hispânica e se destaca por sua continuidade anual e pela realização em um local fixo: Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Exceções ocorreram apenas em 2004 e 2005, quando o evento foi realizado em Cochabamba. É importante ressaltar que as edições de 2020 e 2022 foram canceladas devido à pandemia da Covid-19.

O Reina Hispanoamericana é reconhecido por proporcionar oportunidades únicas para misses em diversos estágios de suas carreiras e por ser um importante passo na construção da experiência dentro da indústria da beleza. Entre as candidatas brasileiras deste ano, algumas já foram ou vieram a se tornar Miss Brasil nas principais franquias existentes atualmente no país. Exemplos notáveis incluem Patrícia Godói (Miss Brasil Universo 1991), Jane Borges (Miss Brasil Mundo 2006), Tamara Almeida (Miss Brasil Mundo 2008), Mayra Dias (Miss Brasil Universo 2018) e Gabrielle Vilela (Miss Brasil Mundo 2017 e Miss Grand Brasil 2018).